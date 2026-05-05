Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri Kırklareli'nde baraj ve göletlerde doluluk oranı arttı

        Kırklareli'nde baraj ve göletlerde doluluk oranı arttı

        Kırklareli'nde baraj ve göletlerdeki doluluk oranlarının kış aylarında etkili olan yağışlarla birlikte arttığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2026 - 13:46 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'nde baraj ve göletlerde doluluk oranı arttı

        Kırklareli'nde baraj ve göletlerdeki doluluk oranlarının kış aylarında etkili olan yağışlarla birlikte arttığı bildirildi.

        İl Özel İdaresi Meclis Toplantı Salonu'nda, İl Genel Meclisi Başkanı Hakan Geriş başkanlığında gerçekleştirilen oturumda, kentteki 4 baraj ve 8 göletin doluluk düzeyine ilişkin yapılan araştırma görüşüldü.

        Göletler ve Su Ürünleri Komisyonu raporuna göre, kentteki 4 barajda doluluk oranının yüzde 50’nin üzerinde seyrettiği, 8 göletten 4’ünün ise yüzde 100 doluluk seviyesine ulaştığı tespit edildi.

        DSİ 11. Bölge Müdürlüğü verilerine dayandırılan raporda, Kayalı Barajı’nda doluluk oranının yüzde 65, Kırklareli Barajı’nda yüzde 58, Armağan Barajı’nda yüzde 54 ve Çayırdere Barajı’nda yüzde 60 olduğu belirtildi.

        Göletlerde ise Üsküp, Kurudere, Turgutbey ve Sergen göletlerinin tamamen dolduğu, Sofuhalil göletinde yüzde 31, Sarıcaali göletinde yüzde 16, Dolhan göletinde yüzde 12 ve Kofçaz-1 göletinde yüzde 50 doluluk oranı bulunduğu kaydedildi.

        Komisyon Başkanı Arif Akdoğan, bölgenin kış aylarında aldığı yoğun yağışların su seviyelerindeki artışta etkili olduğunu ifade etti.

        Komisyon raporu oy birliği ile kabul edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Haberleşme giderimiz 27.556 TL oldu
        Haberleşme giderimiz 27.556 TL oldu
        İzzet Yıldızhan tahliye edildi
        İzzet Yıldızhan tahliye edildi
        Vergi teşvikleriyle ilgili kanun teklifi: Kurumlar vergisi oranlarında indirim
        Vergi teşvikleriyle ilgili kanun teklifi: Kurumlar vergisi oranlarında indirim
        Galatasaray'da rota Bruno Fernandes!
        Galatasaray'da rota Bruno Fernandes!
        “Hobi bahçesi yoktur, kaçak yapı vardır”
        “Hobi bahçesi yoktur, kaçak yapı vardır”
        Çingene Kızı'na benziyor! Kaçak kazıda bulundu
        Çingene Kızı'na benziyor! Kaçak kazıda bulundu
        Arkadaşları "intihar" demişti... Otomobilde kanlı infaz!
        Arkadaşları "intihar" demişti... Otomobilde kanlı infaz!
        İki atom bombasından sağ kurtulan adamın hikâyesi
        İki atom bombasından sağ kurtulan adamın hikâyesi
        Modanın en çılgın akşamı Met Gala'dan görüntüler
        Modanın en çılgın akşamı Met Gala'dan görüntüler
        O daha 32 yaşında
        O daha 32 yaşında
        Kupada ilk finalist belli oluyor!
        Kupada ilk finalist belli oluyor!
        Ekspertize düzenleme geliyor
        Ekspertize düzenleme geliyor
        İstanbul'un yedi tepesini keşfedin!
        İstanbul'un yedi tepesini keşfedin!
        G.Saray'da OHAL ilan edildi!
        G.Saray'da OHAL ilan edildi!
        Gelinini katletmişti! Kayınvalidenin kızı gözaltında!
        Gelinini katletmişti! Kayınvalidenin kızı gözaltında!
        İstanbul'da neler yaşamıştı?
        İstanbul'da neler yaşamıştı?
        İsrail basını: Ülke mali uçuruma sürükleniyor
        İsrail basını: Ülke mali uçuruma sürükleniyor
        'Saygı ‘yapay zekâ’ tartışması
        'Saygı ‘yapay zekâ’ tartışması
        Otomotivi ticari araçlar sırtladı
        Otomotivi ticari araçlar sırtladı

        Benzer Haberler

        Kırklareli Valisi Turan'dan Hıdrellez Kültür ve Bahar Bayramı mesajı
        Kırklareli Valisi Turan'dan Hıdrellez Kültür ve Bahar Bayramı mesajı
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        "Erdemli Nesiller" köylere değer katıyor
        "Erdemli Nesiller" köylere değer katıyor
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli Valisi Turan, Babaeski'de esnaf ziyaretinde bulundu
        Kırklareli Valisi Turan, Babaeski'de esnaf ziyaretinde bulundu
        Kırklareli Valisi Turan, okul ziyaretlerine devam ediyor
        Kırklareli Valisi Turan, okul ziyaretlerine devam ediyor