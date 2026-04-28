Kırklareli'nde "Bu Kampüste Sağlık Var" etkinliği yapıldı

Kırklareli Üniversitesinde "Bu Kampüste Sağlık Var" etkinliği düzenlendi.



Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunca, Kavaklı Yerleşkesinde gerçekleştirilen etkinlikte, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları tarafından kurulan stantlarda bilgilendirme, sağlıklı ürün tadımları, el sanatları ve spor aktiviteleri yapıldı.



Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Meryem Çamur Demir, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğretim Üyesi Burcu Özüberk, akademisyen ve öğrenciler stantları gezdi.



Etkinlikte, Yeşilay, Türk Kızılay, İl Sağlık Müdürlüğü, Narkotik ekipleri ve AFAD ekipleri tarafından bağımlılıkla mücadele, kan bağışı, organ bağışı, kanser taramaları ve afet bilincine yönelik öğrenciler bilgilendirildi.



Kırklareli Belediyesi Zübeyde Hanım Kadın Spor Merkezi halk oyunları ekibi ile Edirne Kent Konseyi Kadın Meclisi mor iz ritim grubunun gösteri sundu.

