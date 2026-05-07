Kırklareli'nde "Dolandırıcılık Suçlarında IBAN Kullandırma" konferansı düzenlendi

Kırklareli'nde "Yasadışı Bahis ve Dolandırıcılık Suçlarında IBAN Kullandırma" konulu konferans düzenlendi.



Kırklareli Sağlık Müdürlüğü Dr. Mehmet Fuat Umay Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programda konuşan Kırklareli Valisi Uğur Turan, dijital çağda suç yöntemlerinin değiştiğini belirtti.



Özellikle yasa dışı bahis, sanal kumar, dijital dolandırıcılık faaliyetleri ile IBAN kullandırma ve kiralama yöntemlerinin toplum düzenini, ekonomik güvenliği ve gençlerin geleceğini tehdit eden ciddi bir suç alanı haline geldiğini ifade eden Turan, "Hiçbir kolay kazanç, emeğimizden, ahlakımızdan ve geleceğimizden daha kıymetli değildir. Devletimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda; vatandaşlarımızın huzurunu ve güvenliğini tehdit eden her türlü yasa dışı yapıya karşı güçlü iradesini kararlılıkla sürdürmektedir." diye konuştu.



Vali Turan, özellikle gençlerin dijital ortamda karşılaşabilecekleri sahte kazanç vaatlerine karşı bilinçli olmasının büyük önem taşıdığını kaydetti.



Ardından hakim ve savcılar tarafından IBAN kullandırmanın hukuki sonuçları anlatıldı.



Konferansa, Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı Özkan Levent Taşkoparan, Cumhuriyet Başsavcı Vekili İsmet Saçlı, kurum müdürleri, akademisyenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

