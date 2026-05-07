        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri Kırklareli'nde "Dolandırıcılık Suçlarında IBAN Kullandırma" konferansı düzenlendi

        Kırklareli'nde "Yasadışı Bahis ve Dolandırıcılık Suçlarında IBAN Kullandırma" konulu konferans düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2026 - 09:12 Güncelleme:
        Kırklareli Sağlık Müdürlüğü Dr. Mehmet Fuat Umay Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programda konuşan Kırklareli Valisi Uğur Turan, dijital çağda suç yöntemlerinin değiştiğini belirtti.

        Özellikle yasa dışı bahis, sanal kumar, dijital dolandırıcılık faaliyetleri ile IBAN kullandırma ve kiralama yöntemlerinin toplum düzenini, ekonomik güvenliği ve gençlerin geleceğini tehdit eden ciddi bir suç alanı haline geldiğini ifade eden Turan, "Hiçbir kolay kazanç, emeğimizden, ahlakımızdan ve geleceğimizden daha kıymetli değildir. Devletimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda; vatandaşlarımızın huzurunu ve güvenliğini tehdit eden her türlü yasa dışı yapıya karşı güçlü iradesini kararlılıkla sürdürmektedir." diye konuştu.

        Vali Turan, özellikle gençlerin dijital ortamda karşılaşabilecekleri sahte kazanç vaatlerine karşı bilinçli olmasının büyük önem taşıdığını kaydetti.

        Ardından hakim ve savcılar tarafından IBAN kullandırmanın hukuki sonuçları anlatıldı.

        Konferansa, Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı Özkan Levent Taşkoparan, Cumhuriyet Başsavcı Vekili İsmet Saçlı, kurum müdürleri, akademisyenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        WP: İran ABD'nin açıkladığından çok daha fazla hedefi vurdu
