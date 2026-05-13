Kırklareli'nde Engelliler Haftası kapsamında ekinlik düzenlendi

Kırklareli'nde, Engelliler Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi.
Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde düzenlenen program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Pınarhisar Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürü Ayşe Öcal, programda yaptığı konuşmada, engelli bireylerin toplumsal hayata katılmalarının önemli olduğunu söyledi.
Özel gereksinimli bireylerin yaşam kalitelerini artırmanın temel öncelikleri olduğunu vurgulayan Öcal, özel gereksinimli bireylere gereken saygı, sevgi ve kolaylığın bir gün değil her gün gösterilmesi gerektiğini kaydetti.
Ardından özel gereksinimli öğrenciler tarafından hazırlanan Hacivat ve Karagöz oyunu ile folklor gösterileri sahnelendi.
