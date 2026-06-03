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        Kırklareli'nde Geleneksel 2026 Kurumlar Ligi Futbol Turnuvası başladı

        Kırklareli'nde Geleneksel 2026 Kurumlar Ligi Futbol Turnuvası düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2026 - 09:18 Güncelleme:
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        Kırklareli'nde Geleneksel 2026 Kurumlar Ligi Futbol Turnuvası başladı

        Kırklareli'nde Geleneksel 2026 Kurumlar Ligi Futbol Turnuvası düzenlendi.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinasyonunda Atatürk Stadyumu'nda gerçekleştirilen turnuvaya 28 takım katıldı.

        Vali Uğur Turan, Adalet Komisyonu ile Kırklareli Belediyesi takımları arasında oynanan açılış karşılaşmasının başlama vuruşunu yaptı.

        Sporun birleştirici gücünün kurumlar arasındaki dostluk, dayanışma ve iş birliğini daha da güçlendirdiğini belirten Turan, turnuvanın centilmenlik, kardeşlik ve fair-play ruhu içerisinde geçmesini temenni etti.

        Turan, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederek tüm takımlara, sporculara, teknik ekip ve hakemlere başarılar diledi.

        Programa, Cumhuriyet Başsavcısı Özkan Levent Taşkoparan, Adalet Komisyonu Başkanı Serdar Aslan, Cumhuriyet Başsavcı Vekili İsmet Saçlı, Belediye Başkan yardımcıları Burak Süzülmüş ve Kürşad Yamaner ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrah Yüksel Babuşçu da katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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