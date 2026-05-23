Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri Kırklareli'nde "Geleneksel Dokumalardan Kıyafetler" defilesi yapıldı

        Kırklareli'nde "Geleneksel Dokumalardan Kıyafetler" defilesi yapıldı

        Uluslararası Kırklareli Karagöz Kültür Sanat ve Kakava Festivali ile Yaşayan Miras Şöleni kapsamında "Geleneksel Dokumalardan Kıyafetler" defilesi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2026 - 13:19 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'nde "Geleneksel Dokumalardan Kıyafetler" defilesi yapıldı

        Uluslararası Kırklareli Karagöz Kültür Sanat ve Kakava Festivali ile Yaşayan Miras Şöleni kapsamında "Geleneksel Dokumalardan Kıyafetler" defilesi düzenlendi.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kırklareli Belediyesince düzenlenen festival kapsamında İstasyon Caddesi'nde etkinlik alanı oluşturuldu.

        Denizli Ali Tunaboylu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan defilede, geleneksel dokumaların estetik ruhunu yansıtan kıyafetler izleyicilerin beğenisine sunuldu.

        Geçmişin motiflerini geleceğe taşıyan eserler, katılımcıların ilgisini çekti.

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, defilenin ardından yaptığı konuşmada, geleneksel dokumaların Türk kültüründeki yerine değinerek, bu sanatın yaşatılmasının önemine vurgu yaptı.

        Kültürel mirasın korunması ve genç nesillere aktarılmasının önemli olduğunu dile getiren Turan, defilenin düzenlenmesinde emeği geçen öğretmen ve öğrencileri tebrik etti.

        Belediye Başkanı Derya Bulut ise Uluslararası Kırklareli Karagöz Kültür Sanat ve Kakava Festivali ile Yaşayan Miras Şöleni'nin büyük coşkuyla devam ettiğini söyledi.

        Uluslararası Kırklareli Karagöz Kültür Sanat ve Kakava Festivali ile Yaşayan Miras Şöleni yarın sona erecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Mutlak butlan kararı sonrası CHP'deki yeni gelişmeler
        Mutlak butlan kararı sonrası CHP'deki yeni gelişmeler
        Özgür Özel CHP Grup Başkanı oldu
        Özgür Özel CHP Grup Başkanı oldu
        Bayram için yollara düştük!
        Bayram için yollara düştük!
        G.Saray'da seçim günü! Tek aday Dursun Özbek
        G.Saray'da seçim günü! Tek aday Dursun Özbek
        Günlük ihracat rekoru kırıldı
        Günlük ihracat rekoru kırıldı
        İşte Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri...
        İşte Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri...
        Kılıçdaroğlu'na tebliğ edildi
        Kılıçdaroğlu'na tebliğ edildi
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Çocuklarda ekran süresinin uzaması miyopi riskini artırıyor
        Çocuklarda ekran süresinin uzaması miyopi riskini artırıyor
        Köy muhtarından çocuklara 'bidon tren' sürprizi
        Köy muhtarından çocuklara 'bidon tren' sürprizi
        MİT'ten Suriye'de DEAŞ operasyonu
        MİT'ten Suriye'de DEAŞ operasyonu
        Avustralya'nın alay konusu olan "Emu Savaşı"
        Avustralya'nın alay konusu olan "Emu Savaşı"
        Trump'tan ekibiyle 'İran' toplantısı
        Trump'tan ekibiyle 'İran' toplantısı
        Bu yazın trendleri belli oldu!
        Bu yazın trendleri belli oldu!
        İran: Trump'ın başka çaresi yok
        İran: Trump'ın başka çaresi yok
        Trabzonspor'da kupa coşkusu!
        Trabzonspor'da kupa coşkusu!
        Yemek kartında ne değişti?
        Yemek kartında ne değişti?
        İnsanların yüzde 90'ı neden sağ elini kullanıyor?
        İnsanların yüzde 90'ı neden sağ elini kullanıyor?
        "Ağabeyim taburcu oldu"
        "Ağabeyim taburcu oldu"
        "Semiramis sağlığına kavuştu"
        "Semiramis sağlığına kavuştu"

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nde komşu ülke Bulgaristan dans toplulukları gösterilerini sahne...
        Kırklareli'nde komşu ülke Bulgaristan dans toplulukları gösterilerini sahne...
        Şarkıcı Ekin Uzunlar, Kırklareli'nde konser verdi
        Şarkıcı Ekin Uzunlar, Kırklareli'nde konser verdi
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Edirne ve Kırklareli'nde 18 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne ve Kırklareli'nde 18 düzensiz göçmen yakalandı
        Kırklareli'nde Türk Mutfağı Haftası'nda öğrenciler peynir yapımını öğrendi
        Kırklareli'nde Türk Mutfağı Haftası'nda öğrenciler peynir yapımını öğrendi
        Kırklareli'nde eğitim güvenliği toplantısı
        Kırklareli'nde eğitim güvenliği toplantısı