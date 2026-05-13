Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri Kırklareli'nde genç kızın öldüğü silahlı kavganın davası başladı

        Kırklareli'nde genç kızın öldüğü silahlı kavganın davası başladı

        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde 19 yaşındaki Rümeysa Sanpur'un hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ilişkin 18 sanığın yargılanmasına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2026 - 22:24 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'nde genç kızın öldüğü silahlı kavganın davası başladı

        Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde 19 yaşındaki Rümeysa Sanpur'un hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ilişkin 18 sanığın yargılanmasına başlandı.

        Lüleburgaz Ağır Ceza Mahkemesince, Lüleburgaz Yıldızları Sanat Akademisi'nde oluşturulan duruşma salonunda görülen davada, tutuksuz 8 sanık ile taraf avukatları ve maktulün yakınları hazır bulundu.

        Tutuklu 10 sanık ise SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katıldı.

        Duruşma, kimlik tespiti ve iddianamenin okunmasıyla başladı.

        Tutuklu sanık N.C.B. savunmasında, olay günü husumetli oldukları kişilerle karşılaştıklarını ve çıkan olayda ateş ettiğini belirterek, "Kimseyi öldürmek gibi amacımız yoktu, kızın nasıl öldüğünü bilmiyorum." dedi.

        Tutuklu sanık O.D. ise evlerine ateş açıldığını ancak kimseye ateş etmediğini savundu.

        Diğer tutuklu sanıklar da suçsuz olduklarını öne sürdü.

        Rümeysa Sanpur'un nişanlısı olan tutuksuz sanık S.D. de olay sırasında nişanlısını aradığını ve silah seslerinin ardından kendisini bulmaya çalıştığını anlattı.

        Müşteki Emin Sanpur ise kızının ölümünden sorumlu olanlardan şikayetçi olduğunu ifade etti.

        Mahkeme heyeti, avukatların beyanlarının ardından tanıkların dinlenmesi için duruşmayı yarına erteledi.

        - Olay

        Gündoğdu Mahallesi’nde 21 Kasım 2025’te iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada ağır yaralanan Rümeysa Sanpur, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

        Olaya karışan 18 şüpheli gözaltına alınmış, şüphelilerden 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, 16'sı çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

        Lüleburgaz Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu 6 sanık, adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda finalde!
        Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda finalde!
        Belediye başkanına yumruklu saldırı
        Belediye başkanına yumruklu saldırı
        "Silahlı kuvvetlerimiz her türlü saldırıya cevap vermeye hazır"
        "Silahlı kuvvetlerimiz her türlü saldırıya cevap vermeye hazır"
        Biyodizel tesisinde yangın! 1 can kaybı var!
        Biyodizel tesisinde yangın! 1 can kaybı var!
        Ümraniye’de alevler gökyüzünü kapladı
        Ümraniye’de alevler gökyüzünü kapladı
        ABD Başkanı Trump Çin'de
        ABD Başkanı Trump Çin'de
        Almanlar umutsuz: Koalisyon dağılır
        Almanlar umutsuz: Koalisyon dağılır
        Bugün Ne Oldu? 13 Mayıs 2026'nın haberleri
        Bugün Ne Oldu? 13 Mayıs 2026'nın haberleri
        39 il için sağanak uyarısı
        39 il için sağanak uyarısı
        AK Parti'ye geçen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal memleketinde konuştu
        AK Parti'ye geçen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal memleketinde konuştu
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        AB Özel Temsilcisi Habertürk'e konuştu
        AB Özel Temsilcisi Habertürk'e konuştu
        Ramos, Sevilla'yı nasıl satın alıyor?
        Ramos, Sevilla'yı nasıl satın alıyor?
        G.Saray'dan kiralık giden isimler ne yaptı?
        G.Saray'dan kiralık giden isimler ne yaptı?
        Tarihin en akıl almaz faciası
        Tarihin en akıl almaz faciası
        Kırmızı halıda şıklık yarışı
        Kırmızı halıda şıklık yarışı
        Oyuncu Alp Balkan'a veda
        Oyuncu Alp Balkan'a veda
        Sevgilisini takipten çıktı
        Sevgilisini takipten çıktı
        Bu kez norovirüs alarmı: 1700 kişi karantinada!
        Bu kez norovirüs alarmı: 1700 kişi karantinada!
        Tutuklanan eski Uşak Belediye Başkanı Yalım'ın ek ifadesi ortaya çıktı!
        Tutuklanan eski Uşak Belediye Başkanı Yalım'ın ek ifadesi ortaya çıktı!

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nde gök gürültülü sağanak etkili oldu
        Kırklareli'nde gök gürültülü sağanak etkili oldu
        Kırklareli'nde aylık asayiş bilançosu açıklandı Kırklareli'nde 244 kilogram...
        Kırklareli'nde aylık asayiş bilançosu açıklandı Kırklareli'nde 244 kilogram...
        Kırklareli Belediye Meclisi toplantısı yapıldı
        Kırklareli Belediye Meclisi toplantısı yapıldı
        Kırklareli'de sınır güvenliğinde kullanılmak üzere 17 İHA desteği
        Kırklareli'de sınır güvenliğinde kullanılmak üzere 17 İHA desteği
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nde 244 kilogram skunk ele geçirildi
        Kırklareli'nde 244 kilogram skunk ele geçirildi