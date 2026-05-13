Kırklareli'nde genç kızın öldüğü silahlı kavganın davası başladı

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde 19 yaşındaki Rümeysa Sanpur'un hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ilişkin 18 sanığın yargılanmasına başlandı.



Lüleburgaz Ağır Ceza Mahkemesince, Lüleburgaz Yıldızları Sanat Akademisi'nde oluşturulan duruşma salonunda görülen davada, tutuksuz 8 sanık ile taraf avukatları ve maktulün yakınları hazır bulundu.



Tutuklu 10 sanık ise SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katıldı.



Duruşma, kimlik tespiti ve iddianamenin okunmasıyla başladı.



Tutuklu sanık N.C.B. savunmasında, olay günü husumetli oldukları kişilerle karşılaştıklarını ve çıkan olayda ateş ettiğini belirterek, "Kimseyi öldürmek gibi amacımız yoktu, kızın nasıl öldüğünü bilmiyorum." dedi.



Tutuklu sanık O.D. ise evlerine ateş açıldığını ancak kimseye ateş etmediğini savundu.



Diğer tutuklu sanıklar da suçsuz olduklarını öne sürdü.



Rümeysa Sanpur'un nişanlısı olan tutuksuz sanık S.D. de olay sırasında nişanlısını aradığını ve silah seslerinin ardından kendisini bulmaya çalıştığını anlattı.



Müşteki Emin Sanpur ise kızının ölümünden sorumlu olanlardan şikayetçi olduğunu ifade etti.



Mahkeme heyeti, avukatların beyanlarının ardından tanıkların dinlenmesi için duruşmayı yarına erteledi.



- Olay



Gündoğdu Mahallesi’nde 21 Kasım 2025’te iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada ağır yaralanan Rümeysa Sanpur, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.



Olaya karışan 18 şüpheli gözaltına alınmış, şüphelilerden 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, 16'sı çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.



Lüleburgaz Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu 6 sanık, adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.

