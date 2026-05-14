Kırklareli'nde genç kızın öldüğü silahlı kavganın davasına ikinci günde devam edildi

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde 19 yaşındaki Rümeysa Sanpur'un hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ilişkin 18 sanığın yargılanmasına ikinci gününde devam edildi.



Lüleburgaz Ağır Ceza Mahkemesince, Lüleburgaz Yıldızları Sanat Akademisi'nde oluşturulan duruşma salonunda görülen davada, 3'ü tutuklu 11 sanık, taraf avukatları ve maktulün yakınları hazır bulundu.



Tutuklu 7 sanık ise SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katıldı.



Duruşmada, silahlı kavganın yaşandığı güne ait bölgedeki güvenlik kamerası kayıtları izletildi. Kayıtlarda sanıkların tespiti ve çözümlemesi yapıldı.



Güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde sanıkların olay öncesi toplanma anı, bir kısım sanıkların bölgeden geçen araca silahla saldırı anı, olay yerine doğru giden sanıklar yer alıyor.



Tutuklu sanık N.C.B, savunmasında, araç içerisinde silah dağıtımı yapıldığının görülmemesi için kendilerini araç etrafında siper ettiklerini itiraf etti.



N.C.B, bu eylemin kamera kayıtlarıyla da sabit olduğunu belirtti.



Silahları tutuklu sanık E.B'den teslim aldıklarını ileri süren N.C.B, Rümeysa Sanpur'un olduğu sokakta silahla ateş etmediğini ve ölümüyle alakasının bulunmadığını iddia etti.



20 tanığın ifadesine başvurulan duruşmada, Cumhuriyet savcılığı tutukluluğa ilişkin mütalaa verdi.



Savcılık mütalaasında sanık B.B, D.B, E.B, E.B, O.D, Y.D, D.B, E.B, N.C.B. ve Y.Y'nin tutuklu hallerinin, diğer sanıklar hakkında da uygulanan adli kontrol tedbirlerinin devamını talep etti.



Sanık avukatları da tanık beyanları ve savcılık mütalaasına karşı savunmada bulundu.



Bir süre ara verilen duruşmada mahkeme heyeti, sanık Y.D'nin tahliyesine, diğer 9 sanığın tutukluluk, 8 sanığın da adli kontrol hükümlerinin devamına karar verdi.



Duruşma, 8 Haziran Pazartesi gününe ertelendi.



- Olay



Gündoğdu Mahallesi'nde 21 Kasım 2025'te iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada ağır yaralanan Rümeysa Sanpur, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.



Olaya karışan 18 şüpheli gözaltına alınmış, şüphelilerden 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, 16'sı çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.



Lüleburgaz Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu 6 sanık, adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.

