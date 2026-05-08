        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri Kırklareli'nde genç kızın öldüğü silahlı kavgaya ilişkin iddianame kabul edildi

        Giriş: 08.05.2026 - 16:20 Güncelleme:
        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde iki grup arasında çıkan ve 19 yaşındaki genç kızın öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 18 sanık hakkında dava açıldı.


        Lüleburgaz Cumhuriyet Başsavcılığınca 5'i 18 yaşından küçük olan 18 sanık hakkında hazırlanan iddianame, Lüleburgaz Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

        İddianamede, 13 sanık hakkında "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 5 sanık için ise "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası isteniyor.

        Sanık ifadeleri, olay yeri inceleme raporları ile otopsi raporuna yer verilen iddianamede, Rümeysa Sanpur'un vücuduna isabet eden mermiler sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

        İddianamede, kriminal raporuna göre de Sanpur'un, tutuklu sanık N.C.B'nin tabancasından çıkan mermiyle yaşamını yitirdiği kaydedildi.

        - Olay

        Gündoğdu Mahallesi'ne 21 Kasım 2025'te bir grubun, daha önce husumetli oldukları öğrenilen kişinin evine silahla ateş açması sonucu çatışma çıkmış, olayda nişanlısının evine aile yemeği için geldiği öğrenilen Rümeysa Sanpur (19) silahla ağır yaralanmış, hastaneye kaldırılan genç kız hayatını kaybetmişti.

        Olaya karışan 18 şüpheli gözaltına alınmış, şüphelilerden 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, 16'sı çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

        Lüleburgaz Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu 6 sanık, adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.

        Hayatını kaybeden Sanpur'un cenazesi ise ilçe mezarlığında toprağa verilmişti.

        "Savunma ihracatında hedef ilk 10"
        ABD: İran'dan bugün yanıt almalıyız
        İran: Füze kapasitesinde yüzde 120'ye ulaştık
        ABD istihbaratı: İran ablukaya aylarca dayanır
        Sağlık Bakanlığı'ndan "hantavirüs" açıklaması
        Ruhi Çenet'e tepki
        "Gazze'ye 1 milyon konserve dağıtıldı"
        Astım ve nefes darlığı olanlar dikkat! 3 bölgede toz bulutları etkili olacak
        G.Saray şampiyonluk maçına çıkıyor!
        Fenerbahçe, Konyaspor karşısında!
        2 kadını öldürdüler! Ümraniye'deki kesik baş vahşetinde iddianame!
        "İran bir petrol tankerine el koydu"
        Alman devi 3 bin kişiyi işten çıkaracak
        Bin 400 yıllık gizem tek taşla çözüldü!
        Topkapı Sarayı'nın Harem'inde yeni dönem!
        Baba ile oğlunu öldürüp tahliye oldu! İşte gerekçesi...
        Sallai'ye Premier Lig kancası!
        Servetini çocuklarına bırakmayacak
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "İstanbul'a gel yoksa engellerim"
        Kırklareli'nde husumetlisinin evini yakarak ölümüne neden olan kadına ağırl...
        Kırklareli'nde sağlık çalışanlarını darbettiği öne sürülen şüpheli gözaltın...
        Kırklareli'nde UMKE personeline arama kurtarma eğitimi verildi
        Çatışma ortasında kalan Rümeysa'nın ölümünde 13 sanığa ağırlaştırılmış müeb...
        Kırklareli'nde "Bir İsim Bir Eser: Mehmet Akif Ersoy-Safahat" programı düze...
        Kırklareli'nden kısa kısa
