Kırklareli'nde genç kızın öldüğü silahlı kavgaya ilişkin iddianame kabul edildi

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde iki grup arasında çıkan ve 19 yaşındaki genç kızın öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 18 sanık hakkında dava açıldı.





Lüleburgaz Cumhuriyet Başsavcılığınca 5'i 18 yaşından küçük olan 18 sanık hakkında hazırlanan iddianame, Lüleburgaz Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.



İddianamede, 13 sanık hakkında "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 5 sanık için ise "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası isteniyor.



Sanık ifadeleri, olay yeri inceleme raporları ile otopsi raporuna yer verilen iddianamede, Rümeysa Sanpur'un vücuduna isabet eden mermiler sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.



İddianamede, kriminal raporuna göre de Sanpur'un, tutuklu sanık N.C.B'nin tabancasından çıkan mermiyle yaşamını yitirdiği kaydedildi.



- Olay



Gündoğdu Mahallesi'ne 21 Kasım 2025'te bir grubun, daha önce husumetli oldukları öğrenilen kişinin evine silahla ateş açması sonucu çatışma çıkmış, olayda nişanlısının evine aile yemeği için geldiği öğrenilen Rümeysa Sanpur (19) silahla ağır yaralanmış, hastaneye kaldırılan genç kız hayatını kaybetmişti.



Olaya karışan 18 şüpheli gözaltına alınmış, şüphelilerden 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, 16'sı çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.



Lüleburgaz Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu 6 sanık, adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.



Hayatını kaybeden Sanpur'un cenazesi ise ilçe mezarlığında toprağa verilmişti.

