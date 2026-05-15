Kırklareli'nde Gençlik Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.



Gençlik ve Spor Müdürlüğü önünde toplanan sporcular, Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'na yürüdü.



Gençlik ve Spor Müdürü Emrah Yüksel Babuşcu Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.



Babuşcu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hafta boyunca kentin dört bir yanının spor, kültür ve sanat etkinlikleriyle renkleneceğini söyledi.



Gençlik Haftası'nın kentte büyük bir heyecanla karşılandığını belirten Babuşcu, tüm vatandaşları 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusuna ortak olmaya davet etti.













