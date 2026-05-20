Kırklareli'nde Gençlik Haftası etkinlikleri sürüyor
Kırklareli'nde Gençlik Haftası etkinlikleri devam ediyor.
Kırklareli'nde Gençlik Haftası etkinlikleri devam ediyor.
Kırklareli Belediyesince Sabahattin Ali Sokağı'nda düzenlenen etkinlikte Grup Ayık, Grup Kasap, Teo Demir ve Young Y sahne aldı.
Belediye Başkanı Derya Bulut, konserin ardından yaptığı konuşmada, gençlerin enerjisi ile müziğin birleştirici gücünü bir kez daha hissettiklerini söyledi.
Gençliğin sesiyle büyüyen, sanatla güzelleşen bir Kırklareli için çalıştıklarını ifade eden Bulut, etkinliğe katılanlara teşekkür etti.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.