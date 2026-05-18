Kırklareli'nde "Gençlik ve Spor Şenliği" yapıldı

Kırklareli'nin Vize ilçesinde Gençlik ve Spor Haftası kapsamında "Gençlik ve Spor Şenliği" düzenlendi.



Vize Gençlik Merkezi Müdürlüğü bahçesinde gerçekleştirilen şenliğe katılan gençler, dart, langırt, pinpon, satranç, akıl ve zeka oyunları ile çeşitli geleneksel oyunları oynadı.



Vize Gençlik ve Spor Müdürü Zeynep Sultan Adın da gençlerle birlikte oyunlara katıldı.



Adın, şenlikte yaptığı konuşmada, Gençlik ve Spor Haftası'nın coşkuyla kutlandığını söyledi.



Bu tür etkinliklerle daha fazla gence ulaşıp, merkez etkinliklerine katılımı artırmayı hedeflediklerini ifade eden Adın, gençlere hayatlarında sosyal, kültürel ve sanatsal alanda yol göstermeyi amaçladıklarını belirtti.



Gençlik Merkezinde drama, punch, akıl ve zeka oyunları, satranç ve müzik eğitimi de verdiklerini anımsatan Adın, "Merkezimizde tüm kurslar ücretsiz verilmektedir. Ayrıca tüm kurs malzemeleri de kurumumuz tarafından karşılanmaktadır. Gençlerimiz için haftanın 6 günü hizmet vermekteyiz. Tüm gençlerimizi merkezimize bekliyoruz." diye konuştu.



Adın, şenliğin hafta boyunca devam edeceğini kaydetti.

