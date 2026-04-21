Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri Kırklareli'nde hastaya ilk kez tam kat kornea nakli yapıldı

        Sağ gözünde görme kaybı yaşayan hasta, Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tam kat kornea nakliyle yeniden görmeye başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2026 - 13:09 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yaklaşık 2 yıl önce sağ gözünde görme kaybı yaşayan 72 yaşındaki Sefer Kabukara, Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları Polikliniğine başvurdu.


        Kabukara'nın gözündeki rahatsızlığın tedaviye yanıt vermemesi üzerine kornea nakli yapılmasına karar verildi.


        Gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Akif Erol ile Yıldırım Kocapınar tarafından Kabukara'ya tam kat kornea nakli gerçekleştirildi.


        Başarılı operasyonun ardından Kabukara, yaklaşık 2 yıl sonra yeniden görme yetisi kazandı.


        İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, AA muhabirine, organ ve doku nakline ilişkin son yıllarda Kırklareli'nde başarılı çalışmalar yürütüldüğünü söyledi.


        Sağlık Bakanlığının "koruyan, üreten ve geliştiren sağlık" modelinin kentte uygulandığını belirten Cerit, bu kapsamda Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde nitelikli ameliyatların sayısının arttığını ifade etti.


        Özellikle görme kaybı yaşama riski bulunan ya da görme kaybı yaşayan hastalarda kornea naklinin büyük önem taşıdığını dile getiren Cerit, şehir dışından müracaat eden hastanın nakil işlemleri sayesinde yeniden sağlığına kavuştuğunu kaydetti.


        Cerit, "Bugün hayata yeniden 'merhaba' diyen, görmeye kavuşan bir hastamız sağlığına kavuştu." dedi.


        Dr. Öğretim Üyesi Erol da Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ilk kez tam kat kornea naklini başarıyla gerçekleştirmenin gururunu yaşadıklarını söyledi.


        Hastanın yaklaşık 2 yıllık tedavi ve hazırlık sürecinin ardından nakil sonucu yeniden sağlığına kavuştuğunu anlatan Erol, "Bir ekip çalışması olarak bu cerrahiyi başarılı şekilde tamamlamış bulunmaktayız. Hastanın artık hayata yeni bir pencere açması için gerekli işlemlerimizi yaptık ve sağlığına kavuştu."

        Kabukara da yeniden görebildiği için mutlu olduğunu belirterek, "Allah devletimize zeval vermesin. Daha öncesinde çok az görüyordum şimdi sağlığıma kavuştum." diye konuştu.

        Kocapınar da, ameliyatın başarılı geçtiğini belirtti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Faili meçhul kalmış bütün dosyalar incelenecek"
        Benzer Haberler

