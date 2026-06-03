Kırklareli'nde Hayat Boyu Öğrenme Haftası yıl sonu sergisi açıldı

Kırklareli'nde, Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında sergi açıldı.



Kırklareli Valisi Uğur Turan ve eşi Nihal Turan'ın katılımıyla Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü kursiyerlerince hazırlanan programa, Vali Yardımcısı Hasan Tanrıseven, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yusuf Eskitürk, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Altınöz, kurum müdürleri, öğretmenler, usta öğreticiler ve kursiyerler katıldı.



Vali Turan, programda yaptığı konuşmada, hayat boyu öğrenmenin bireyin yaşamı boyunca devam eden bir gelişim süreci olduğunu söyledi.



Milli Eğitim Bakanlığının "Her Zaman, Her Yerde, Herkes İçin Eğitim" anlayışıyla yürüttüğü çalışmaların vatandaşların bilgi ve becerilerini geliştirmesine önemli katkılar sunduğunu ifade eden Turan, eğitimin güçlü ve müreffeh bir toplumun temel taşı olduğunu vurguladı.



Halk Eğitimi Merkezlerinin toplumsal gelişime önemli katkılar sunduğunu belirten Turan, sergideki eserlerin kursiyerlerin emeğini, alın terini ve üretkenliğini yansıttığını kaydetti.



Konuşmaların ardından Vali Turan ve beraberindekiler, serginin açılış kurdelesini kesti.



Turan, kursiyerler tarafından yıl boyunca hazırlanan eserlerin yer aldığı sergi alanını gezerek yetkililerden bilgi aldı.

