Kırklareli'nde husumetlisinin evini yakarak ölümüne neden olan kadına ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

Kırklareli'nde aralarında husumet bulunan 73 yaşındaki Mehmet Erol'un evini yakıp ölümüne neden olduğu iddia edilen kadın hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle dava açıldı.



Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca olayın ardından tutuklanan Gülşen Ö. hakkında "nitelikli kasten öldürme" suçundan iddianame hazırlanarak Ağır Ceza Mahkemesine sunuldu.



Kabul edilen iddianamede, Akalar Mahallesi Türkoğlu Sokak'ta 8 Mart 2026'da çıkan yangına yönelik soruşturma başlatıldığı, incelenen güvenlik kameraları görüntülerinde zanlının kağıt ve karton parçalarıyla bölgede dolaştığının tespit edildiği belirtildi.



Gülşen Ö'nün ifadesinde, husumetlisinin evinin bahçesine çatıya tırmanıp ulaştığını söylediği aktarılan iddianamede, sanığın burada ayçiçeği yağını döktüğünü, kağıt ve karton parçalarını tutuşturmasıyla yangını çıkardığını itiraf ettiği vurgulandı.



İddianamede, evin çatısını aşarak olay yerinden kaçtığını kabul eden sanığın, çıkardığı yangını kendi evinden izlediğini ifade ettiği kaydedilerek, sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi.



Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca Akalar Mahallesi'nde 8 Mart 2026'da çıkan yangında Mehmet Erol’un yaşamını yitirmesiyle ilgili soruşturma başlatılmış, yangından kısa süre önce Gülşen Ö'nün elinde kağıt ve karton parçalarıyla bölgede dolaştığı belirlenmişti.



Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

