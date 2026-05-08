        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri Kırklareli'nde husumetlisinin evini yakarak ölümüne neden olan kadına ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

        Kırklareli'nde aralarında husumet bulunan 73 yaşındaki Mehmet Erol'un evini yakıp ölümüne neden olduğu iddia edilen kadın hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle dava açıldı.

        Giriş: 08.05.2026 - 15:53 Güncelleme:
        Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca olayın ardından tutuklanan Gülşen Ö. hakkında "nitelikli kasten öldürme" suçundan iddianame hazırlanarak Ağır Ceza Mahkemesine sunuldu.

        Kabul edilen iddianamede, Akalar Mahallesi Türkoğlu Sokak'ta 8 Mart 2026'da çıkan yangına yönelik soruşturma başlatıldığı, incelenen güvenlik kameraları görüntülerinde zanlının kağıt ve karton parçalarıyla bölgede dolaştığının tespit edildiği belirtildi.

        Gülşen Ö'nün ifadesinde, husumetlisinin evinin bahçesine çatıya tırmanıp ulaştığını söylediği aktarılan iddianamede, sanığın burada ayçiçeği yağını döktüğünü, kağıt ve karton parçalarını tutuşturmasıyla yangını çıkardığını itiraf ettiği vurgulandı.

        İddianamede, evin çatısını aşarak olay yerinden kaçtığını kabul eden sanığın, çıkardığı yangını kendi evinden izlediğini ifade ettiği kaydedilerek, sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi.

        - Olay

        Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca Akalar Mahallesi'nde 8 Mart 2026'da çıkan yangında Mehmet Erol’un yaşamını yitirmesiyle ilgili soruşturma başlatılmış, yangından kısa süre önce Gülşen Ö'nün elinde kağıt ve karton parçalarıyla bölgede dolaştığı belirlenmişti.

        Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
        ABD: İran'dan bugün yanıt almalıyız
        İran: Füze kapasitesinde yüzde 120'ye ulaştık
        ABD istihbaratı: İran ablukaya aylarca dayanır
        Sağlık Bakanlığı'ndan "hantavirüs" açıklaması
        Ruhi Çenet'e tepki
        "Gazze'ye 1 milyon konserve dağıtıldı"
        Astım ve nefes darlığı olanlar dikkat! 3 bölgede toz bulutları etkili olacak
        G.Saray şampiyonluk maçına çıkıyor!
        Fenerbahçe, Konyaspor karşısında!
        2 kadını öldürdüler! Ümraniye'deki kesik baş vahşetinde iddianame!
        "İran bir petrol tankerine el koydu"
        Alman devi 3 bin kişiyi işten çıkaracak
        Bin 400 yıllık gizem tek taşla çözüldü!
        Topkapı Sarayı'nın Harem'inde yeni dönem!
        Baba ile oğlunu öldürüp tahliye oldu! İşte gerekçesi...
        Sallai'ye Premier Lig kancası!
        Servetini çocuklarına bırakmayacak
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "İstanbul'a gel yoksa engellerim"
