Kırklareli'nde İl Spor Güvenlik Kurulu toplandı

Kırklareli'nde İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı yapıldı.



Vali Uğur Turan başkanlığında, Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, gündem maddeleri görüşüldü.



Ayrıca, spor organizasyonlarının güvenli, huzurlu ve düzenli bir ortamda gerçekleştirilmesine yönelik alınacak tedbirler değerlendirildi.



Turan, yaptığı konuşmada, sporun birleştirici gücünün önemli olduğunu söyledi.



Kentte düzenlenecek tüm sportif faaliyetlerin centilmenlik ruhu ve fair play anlayışı içerisinde gerçekleştirilmesini önemsediklerini ifade eden Turan, gençlerin spora yönlendirilmesinin toplumsal huzur ve sağlıklı nesillerin yetişmesi açısından büyük değer taşıdığını kaydetti.







