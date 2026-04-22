32. Kırklareli Uluslararası Karagöz, Kültür, Sanat ve Kakava Festivali ile Yaşayan Miras Şöleni, 21-24 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek.



Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, belediyede düzenlediği basın toplantısında, Kakava Şenliğinde asırlardır yakılan ateşin 21 Mayıs Perşembe günü yanacağını söyledi.



Güzel bir festival programı hazırlandığını ifade eden Bulut, "Kırklareli'mizde yine bir ateş yanacak, ancak bu ateş yalnızca Kakava'mızın ateşi olmayacak. Kültürümüzün, sanatımızın, birlik ve beraberliğimizin ateşi olacak. İnanıyorum ki Kırklarelili Karagöz'ün gölgesinde yükselen kahkahalar, Kakava ateşinin etrafında birleşen dilekler ve Kırklareli'nin kadim ruhu bu festivalle birlikte çok daha geniş ufuklara ulaşacak. Şehrimizi kültür ve sanatın önemli merkezlerinden biri haline getirecek." diye konuştu.



-"Festivalimizi tam bir ulusal kimliğe kavuşturuyoruz"



Kültürün, sanatın, geleneğin bir arada yaşatılacağını vurgulayan Bulut, Karagöz'ün neşesinin sahnelerde yankılanacağını kaydetti.



Bulut, Kırklareli'nin artık yalnızca izleyen değil, yön veren ve tam bir kültür şehri olma yolunda kararlılıkla ilerlediğini belirterek, sözlerine şöyle devam etti:



"Kültür ve Turizm Bakanlığımızın kıymetli himayeleri ve destekleriyle yerel ölçekte kalan festivalimizi ulusal bir kimliğe kavuşturuyoruz. Bizim festivalimizde zaten uluslararası düzeyde katılımcı oluyor ve biz festivalimizi zaten uluslararası olarak nitelendiriyor, geleceğe de o doğrultuda götürmeye gayret ediyorduk. Ama artık uygulamalarıyla da atölyeleriyle de yerelden çıkarak festivalimizi tam bir ulusal kimliğe kavuşturuyoruz. Hatta az önce de ifade ettiğim üzere uluslararası bir ufka doğru emin adımlarla hep birlikte taşıyoruz."



- 150 somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı festivale katılacak



Bulut, bu yıl 30 farklı şehirden 150 somut olmayan kültürel miras taşıyıcısının festivale katılacağını söyledi.



Sanatçıların ustalık eserlerini kentin sokaklarında sergileyeceklerini anlatan Bulut, "30 şehirden 150 sanatçımız Kırklareli'mize gelecek. Festival alanımızda kurulacak 50 geleneksel el sanatları standı, 23 dokuma standı ve köy pazarımızın bulunduğu noktadaki 10 özel stantta Türk süsleme sanatlarından geleneksel üretim tekniklerine kadar geniş bir yelpazede kültürel mirasımızın en nadide örnekleri sergilenecek. Her bir stant geçmişten geleceğe kurulan güçlü bir kültür köprüsünün parçası olacak." ifadesini kullandı.



Kırklareli Üniversitesi işbirliğiyle Türk Mutfağı Haftası kapsamında oluşturulacak gastronomi alanında önemli faaliyetler düzenleneceğini dile getiren Bulut, festival kapsamında konserler düzenleneceğini sözlerine ekledi.

