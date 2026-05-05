        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri Kırklareli'nde Karagöz, Kültür, Sanat ve Kakava Festivali'nin stant ücretleri belirlendi

        Kırklareli Belediye Meclisince, 32. Kırklareli Uluslararası Karagöz, Kültür, Sanat ve Kakava Festivali ile Yaşayan Miras Şöleni kapsamında kurulacak stantların ücretleri belirlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2026 - 23:01 Güncelleme:
        Belediye Meclisinin mayıs ayı ilk birleşimi, Belediye Başkan Yardımcısı Burak Süzülmüş başkanlığında belediye binasında gerçekleştirildi.

        Toplantıda, festival kapsamında kurulacak stantların ücretlerinin belirlenmesine ilişkin gündem maddesi görüşüldü.

        Plan ve Bütçe Komisyonu raporunda, stant ücretlerinin faaliyet alanı ve metrekareye göre farklılaştırılması önerildi.

        Rapora göre, metrekare ücretlerinin el emeği ürünlerin satışının yapılacağı alanlar için 500 lira, hediyelik eşya, tuhafiye ve elektronik ürün satış yerleri için 2 bin lira, yiyecek ve içecek satış alanları ile lunapark ve eğlence alanları için 4 bin lira, zirai alet, otomotiv ve inşaat tanıtım-satış alanları için ise 5 bin lira olarak belirlenmesi uygun bulundu.

        Komisyon raporu, meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi.

        Toplantıda ayrıca diğer gündem maddeleri de görüşülerek ilgili komisyonlara havale edildi.

        Belediye Meclisinin mayıs ayı ikinci birleşiminin 13 Mayıs Çarşamba günü yapılmasına karar verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

