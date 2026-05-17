        Kırklareli Haberleri Kırklareli'nde kuraklığa dayanıklı sorgum otu tohumu dağıtıldı

        Kırklareli'nde kuraklığa dayanıklı sorgum otu tohumu dağıtıldı

        Kırklareli'nde yüzde 75 hibe desteğiyle kuraklığa dayanıklı sorgum sudanotu melezi tohumu dağıtıldı.

        Giriş: 17.05.2026 - 10:03
        İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde Sorgum-Sudanotu Melezi Üretiminin Yaygınlaştırılması Projesi kapsamında düzenlenen programda, tohumlar 7 ilçede 22 üreticiye ulaştırılmak üzere ilçe tarım ve orman müdürlüklerine teslim edildi.

        İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, konuşmasında sürdürülebilir tarım ve hayvancılık için alternatif ürünlerin önemli olduğunu söyledi.

        Projeyi önemsediklerini ifade eden Karaca, projeye 7 ilçede 22 üreticinin başvuruda bulunduğunu belirtti.

        Karaca, dağıtılan tohumlarla toplamda 400 dekar alanda üretim yapılabileceğini vurguladı.

        Teknik personelin üretim sürecinin aşamalarında üreticilere rehberlik edeceğini dile getiren Karaca, tarımsal üretimin etkinliğini artırmaya yönelik çalışmaların devam edeceğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

