Kırklareli'nde kurban kesim ve satış yerleri denetlendi.



İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri İl Kurban Hizmetleri Komisyonu tarafından belirlenen satış ve kesim noktalarında incelemelerde bulundu.



Ekipler, kurbanlık hayvanların sağlık durumlarını, hayvan pasaportlarını ve küpe bilgilerini kontrol ederken, satış ve kesim alanlarının hijyen standartlarına uygunluğunu denetledi.



Vatandaşların sağlıklı ve hijyenik koşullarda kurban ibadetlerini yerine getirmeleri amacıyla yürütülen denetimlerin, bayram süresince hassasiyetle devam edeceği bildirildi.



Yetkililer, denetimlerin hem toplum sağlığının korunması hem de mevzuatın uygulanması açısından büyük önem taşıdığını belirtti.













