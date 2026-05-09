Kırklareli'nde mimARTech'26 Teknoloji Sergisi ve Robot Yarışması yapıldı

Kırklareli'nde ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik mimARTech'26 Teknoloji Sergisi ve Robot Yarışması yapıldı.



Kırklareli Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde gerçekleştirilen yarışmaya, öğrenciler hazırladıkları robotlarla katıldı.



Okulun spor salonunda kurulan parkurlarda gerçekleştirilen yarışmada, Kırklareli, İstanbul, İzmir ve Edirne'den gelen 240 öğrenci mini sumo, çizgi izleyen robot, engelli çizgi izleyen robot, labirent, robot futbolu kategorilerinde yarıştı.



Yarışmayı Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Altınöz, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hatice Özdemir, Kültür ve Turizm Müdürü Veli Şen takip etti.



Yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

