Kırklareli'nde ortaokul öğrencileri İngilizce tiyatro gösterisiyle teknoloji bağımlılığına dikkati çekti

Kırklareli'nde ortaokul öğrencileri, "Geleneksel 3. Dil Festivali 39" ödül töreninde sahneledikleri İngilizce tiyatro gösterisiyle teknoloji bağımlılığına dikkati çekti.



Kırklareli Milli Eğitim Müdürlüğünce ortaokul ve lise kategorilerinde düzenlenen festivalde öğrenciler, İngilizce şarkı, topluluk önünde konuşma, tiyatro ve edebi konuşma kategorilerinde yarıştı.



Dereceye giren öğrenciler, İl Sağlık Müdürlüğü Dr. Mehmet Fuat Umay Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen ödül töreninde performanslarını yeniden sergiledi.



Tiyatro kategorisinde birinci olan Dilara Sosyal, Deniz Arda İpek, Özgü Gürdal, Ahmet Nurettin Nişikli ve Karen Karakulak, hazırladıkları İngilizce oyunla son yıllarda artan teknoloji bağımlılığını sahneye taşıdı.



Oyunda bir araya gelen 5 arkadaştan birinin sohbet etmek istemesine rağmen diğerlerinin telefonlarıyla ilgilenmesi canlandırıldı. Öğrenciler, telefonlarını kutuya bırakarak teknolojiden uzaklaşmanın önemini vurguladı.



İngilizce performanslarıyla izleyicilerin beğenisini kazanan öğrenciler, izleyicilerden alkış aldı.



Törende diğer kategorilerde dereceye giren öğrenciler de İngilizce gösterilerini sundu.



- Dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi



İl Milli Eğitim Müdürü Murat Altınöz, öğrencileri İngilizce tebrik ederek organizasyonda emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.



Program sonunda dereceye giren öğrencilere katılım belgeleri ve çeşitli hediyeler verildi.



Oyunda rol alan öğrencilerden Özgü Gürdal, teknoloji bağımlılığının son yıllarda arttığını söyledi.



Festivalde hem teknoloji bağımlılığına hem de İngilizce öğrenmenin önemine dikkati çekmek istediklerini ifade eden Gürdal, "Arkadaşlarımızla güzel bir iş çıkardığımızı düşünüyoruz. Teknoloji bağımlılığından uzak durmanın insan üzerinde olumlu etkileri var. Oyunun sonunda aldığımız alkışlar da farkındalık oluşturduğumuzu gösterdi." dedi.



Deniz Arda İpek de arkadaşlarıyla anlamlı bir çalışma ortaya koyduklarını, izleyicilere teknolojinin kullanımı konusunda mesaj vermeyi amaçladıklarını belirtti.

