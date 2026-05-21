Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri Kırklareli'nde ortaokul öğrencileri İngilizce tiyatro gösterisiyle teknoloji bağımlılığına dikkati çekti

        Kırklareli'nde ortaokul öğrencileri İngilizce tiyatro gösterisiyle teknoloji bağımlılığına dikkati çekti

        Kırklareli'nde ortaokul öğrencileri, "Geleneksel 3. Dil Festivali 39" ödül töreninde sahneledikleri İngilizce tiyatro gösterisiyle teknoloji bağımlılığına dikkati çekti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2026 - 13:56 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'nde ortaokul öğrencileri İngilizce tiyatro gösterisiyle teknoloji bağımlılığına dikkati çekti

        Kırklareli'nde ortaokul öğrencileri, "Geleneksel 3. Dil Festivali 39" ödül töreninde sahneledikleri İngilizce tiyatro gösterisiyle teknoloji bağımlılığına dikkati çekti.

        Kırklareli Milli Eğitim Müdürlüğünce ortaokul ve lise kategorilerinde düzenlenen festivalde öğrenciler, İngilizce şarkı, topluluk önünde konuşma, tiyatro ve edebi konuşma kategorilerinde yarıştı.

        Dereceye giren öğrenciler, İl Sağlık Müdürlüğü Dr. Mehmet Fuat Umay Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen ödül töreninde performanslarını yeniden sergiledi.

        Tiyatro kategorisinde birinci olan Dilara Sosyal, Deniz Arda İpek, Özgü Gürdal, Ahmet Nurettin Nişikli ve Karen Karakulak, hazırladıkları İngilizce oyunla son yıllarda artan teknoloji bağımlılığını sahneye taşıdı.

        Oyunda bir araya gelen 5 arkadaştan birinin sohbet etmek istemesine rağmen diğerlerinin telefonlarıyla ilgilenmesi canlandırıldı. Öğrenciler, telefonlarını kutuya bırakarak teknolojiden uzaklaşmanın önemini vurguladı.

        İngilizce performanslarıyla izleyicilerin beğenisini kazanan öğrenciler, izleyicilerden alkış aldı.

        Törende diğer kategorilerde dereceye giren öğrenciler de İngilizce gösterilerini sundu.

        - Dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi

        İl Milli Eğitim Müdürü Murat Altınöz, öğrencileri İngilizce tebrik ederek organizasyonda emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

        Program sonunda dereceye giren öğrencilere katılım belgeleri ve çeşitli hediyeler verildi.

        Oyunda rol alan öğrencilerden Özgü Gürdal, teknoloji bağımlılığının son yıllarda arttığını söyledi.

        Festivalde hem teknoloji bağımlılığına hem de İngilizce öğrenmenin önemine dikkati çekmek istediklerini ifade eden Gürdal, "Arkadaşlarımızla güzel bir iş çıkardığımızı düşünüyoruz. Teknoloji bağımlılığından uzak durmanın insan üzerinde olumlu etkileri var. Oyunun sonunda aldığımız alkışlar da farkındalık oluşturduğumuzu gösterdi." dedi.

        Deniz Arda İpek de arkadaşlarıyla anlamlı bir çalışma ortaya koyduklarını, izleyicilere teknolojinin kullanımı konusunda mesaj vermeyi amaçladıklarını belirtti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarih, Türklere dost olmanın da düşman olmanın da sonuçlarıyla doludur
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarih, Türklere dost olmanın da düşman olmanın da sonuçlarıyla doludur
        Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu!
        Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu!
        Hatay, yağışın etkisinde kaldı
        Hatay, yağışın etkisinde kaldı
        Yine yeniden Muriqi yarışı!
        Yine yeniden Muriqi yarışı!
        İddia: İran savunma sanayisi beklenenden hızlı toparlandı
        İddia: İran savunma sanayisi beklenenden hızlı toparlandı
        Dorukhan Büyükışık dosyasında yeni gelişme! 9 ilde 26 kişi gözaltı kararı
        Dorukhan Büyükışık dosyasında yeni gelişme! 9 ilde 26 kişi gözaltı kararı
        Tartıştığı kişiyi vurdu! Küfürleştiğini öldürdü!
        Tartıştığı kişiyi vurdu! Küfürleştiğini öldürdü!
        Udinese'den Nicolo Zaniolo kararı!
        Udinese'den Nicolo Zaniolo kararı!
        Ot biçme makinesiyle korkunç kaza! Karısının ölümüne neden oldu!
        Ot biçme makinesiyle korkunç kaza! Karısının ölümüne neden oldu!
        Kılıçdaroğlu'ndan "Arınma" çağrısı
        Kılıçdaroğlu'ndan "Arınma" çağrısı
        G.Saray'dan ayrılacak mı? Menajeri açıkladı
        G.Saray'dan ayrılacak mı? Menajeri açıkladı
        Otelde silahlı çatışma! Dehşet anlarında 2 kişi öldü!
        Otelde silahlı çatışma! Dehşet anlarında 2 kişi öldü!
        4 bin kişilik cruise gemisinde hayatta kalma mücadelesi
        4 bin kişilik cruise gemisinde hayatta kalma mücadelesi
        Vergi düzenlemelerine dair teklif TBMM'de kabul edildi
        Vergi düzenlemelerine dair teklif TBMM'de kabul edildi
        Bu uçuş sadece 53 saniye sürüyor!
        Bu uçuş sadece 53 saniye sürüyor!
        Kütahyalı'nın tutuklandığı soruşturmada yeni detaylar!
        Kütahyalı'nın tutuklandığı soruşturmada yeni detaylar!
        Haluk Levent hastaneye kaldırıldı
        Haluk Levent hastaneye kaldırıldı
        Akaryakıtta vergi kaybının önlenmesine yönelik teklif
        Akaryakıtta vergi kaybının önlenmesine yönelik teklif
        Ece eridi
        Ece eridi
        Oyunseverleri üzecek gelişme!
        Oyunseverleri üzecek gelişme!

        Benzer Haberler

        Kırklareli Valisi Turan, Vize Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret etti
        Kırklareli Valisi Turan, Vize Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret etti
        Kırklareli Valisi Turan, incelemede bulundu
        Kırklareli Valisi Turan, incelemede bulundu
        Kırklareli'de kahverengi kokarca böceği izleme çalışmaları
        Kırklareli'de kahverengi kokarca böceği izleme çalışmaları
        Minik öğrencilere jandarmadan uygulamalı trafik eğitimi
        Minik öğrencilere jandarmadan uygulamalı trafik eğitimi
        Kırklareli açıklarında bu sezon 16 bin ton hamsi avlandı
        Kırklareli açıklarında bu sezon 16 bin ton hamsi avlandı
        Kırklareli Valisi Turan, 41'inci Komando Tugay Komutanlığını ziyaret etti
        Kırklareli Valisi Turan, 41'inci Komando Tugay Komutanlığını ziyaret etti