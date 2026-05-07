Kırklareli'nde ortaokul öğrencilerine skolyoz taraması yapılıyor

Kırklareli'nde "Sağlıklı Omurga, Sağlıklı Gelecek" projesi kapsamında ortaokul öğrencilerine yönelik skolyoz taramaları devam ediyor.



Kırklareli Üniversitesi, İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen proje kapsamında çalışmaları sürüyor.



Kırklareli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Betül Çiftçi tarafından yürütülen tarama çalışmalarını, Kırklareli İmam Hatip Ortaokulunda gerçekleştirildi.



Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak, İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit ve İl Milli Eğitim Müdürü Murat Altınöz çalışmaları inceleyerek Çiftçi'den bilgi aldı.



"Sağlıklı Bir Gelecek İçin Birlikte Hareket Ediyoruz" sloganıyla yürütülen projeyle, büyüme çağındaki çocuklarda sıkça rastlanan ve erken teşhis edilmediğinde ciddi sağlık sorunlarına yol açabilen skolyozun (omurga eğriliği) önüne geçilmesi hedefleniyor.































