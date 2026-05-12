Kırklareli'nde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Lüleburgaz ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada, motosiklet sürücüsü yaralandı. Sürücüsü öğrenilemeyen 22 EC 498 plakalı otomobil ile Ş.Y. (76) yönetimindeki 39 AAJ 599 plakalı motosiklet Murat Hüdavendigar Caddesi'nde çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Ş.Y. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

