        Kırklareli'nde paralimpik spor etkinliği ödül töreni gerçekleştirildi

        Uluslararası Kırklareli Karagöz Kültür Sanat ve Kakava Festivali ile Yaşayan Miras Şöleni kapsamında paralimpik spor etkinliği ödül töreni yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2026 - 10:01 Güncelleme:
        Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kırklareli Belediyesince düzenlenen festival kapsamında Millet Bahçesi'nde düzenlenen etkinlikte, masa tenisi, yüzme ve para halter branşlarında Türkiye ve uluslararası dereceleri bulunan sporculara ödülleri verildi.

        Güneş Özel Sporcular Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Dilek Çakır, törende, özel sporcuların yalnızca sportif başarılarıyla değil, azimleri, mücadeleleri ve hayata kattıkları umutla da toplum için örnek olduklarını söyledi.

        Kırklareli'nin paralimpik spor alanında öne çıkması için çalıştıklarını belirten Çakır, "Bugün burada yalnızca bir etkinlik gerçekleştirmiyoruz. Aynı zamanda azmin, emeğin, sevginin ve dayanışmanın ne kadar güçlü olduğunu hep birlikte gösteriyoruz." dedi.

        Çakır, etkinlikte emeği geçen AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam'a da teşekkür etti.

        Konuşmanın ardından sporculara plaketleri takdim edildi.

        Etkinliğe Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Teknik Kurul Üyesi ve Milli Takım Antrenörü Mustafa Akyüz de katıldı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

