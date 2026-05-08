Kırklareli'nde park halindeki yanan otomobil kullanılamaz hale geldi
Kırklareli'nin Vize ilçesinde park halindeki otomobil yandı.
Giriş: 08.05.2026 - 08:14
Evrenli köyünde A.D'ye ait park halindeki 59 AJL 477 plakalı otomobilde yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen Vize Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Yangında araç kullanılamaz hale geldi.
