Kırklareli'nde sağlık çalışanlarını darbettiği öne sürülen şüpheli gözaltına alındı

Kırklareli'nde sağlık çalışanlarını darbettiği öne sürülen şüpheli yakalandı. Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) personeli B.G. ile A.C.A, Kofçaz ilçesinde düzenlenen arama kurtarma eğitimine giderken Karakaş Mahallesi Zincirlikuyu Caddesi'nde şüpheli D.M.D. ile trafik nedeniyle tartışma yaşadı. Tartışmanın büyümesi üzerine D.M.D'nin sağlık çalışanlarını darbettiği öne sürüldü. Ambulansla Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülen B.G'nin burnunda kırık, A.C.A'nın ise yüzünde darp izleri tespit edildi. Polis ekiplerince yakalanan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

