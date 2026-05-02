Kırklareli'nde yaralı halde bulunan leylek tedavi altına alındı

Pehlivanköy ilçesinde yaralı halde bulunan leylek tedavi altına alındı. Pehlivanköy Belediyesi ekipleri bir tarlada yaralı halde leylek olduğunu fark etti. Ekipler tarafından koruma altına alınan yaralı leylek, Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi. Leylek, tedavi altına alındı.

