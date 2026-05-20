        Kırklareli'nde Yaşayan Miras Şöleni ve Kakava Festivali'nde çocuklar geleneksel oyunlarla buluşacak

        Kırklareli'nde Yaşayan Miras Şöleni ve 32. Kırklareli Uluslararası Karagöz, Kültür, Sanat ve Kakava Festivali kapsamında çocuklar için geleneksel oyun alanları oluşturuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2026 - 12:01 Güncelleme:
        Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kırklareli Belediyesi işbirliğinde, İstasyon Caddesi ve Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilecek olan etkinliklerde, çocuklar geçmişten günümüze taşınan kültürel oyun mirasıyla tanışma fırsatı bulacak.

        Etkinlik alanlarında seksek, topaç, mangala gibi geleneksel oyunların yanı sıra çocuklara yönelik masal anlatımları ve Hacivat-Karagöz gölge oyunu gösterimleri de sunulacak.

        Belediye Başkanı Derya Bulut, yaptığı yazılı açıklamada, çocukları ve aileleri festivale davet etti.

        Hazırlanan oyun alanlarında çocukların kültürel değerleri öğrenirken keyifli vakit geçireceğini belirten Bulut, açıklamasında şunları kaydetti:

        "Sevgili çocuklar, bu yıl festivalimizde sizler için özenle hazırladığımız oyun alanlarında; geleneksel oyunlarımızla hem doyasıya eğlenecek hem de kültürümüzün renkli mirasını yakından tanıma fırsatı bulacaksınız. Kahkahaların, oyunların ve unutulmaz anların buluşacağı dopdolu festivalimizde sizlerle bir araya gelmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

