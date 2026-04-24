Kırklareli Valisi Uğur Turan, Biz Bize Yeteriz Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Lüleburgaz Şube Başkanı Emin Sanpur'u makamında kabul etti.



Turan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, dernek çalışmaları hakkında Sanpur'dan bilgi aldı.



Biz Bize Yeteriz Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin çalışmalarını takdirle karşıladığını ifade eden Turan, Sanpur ve dernek yönetimine çalışmalarında başarı diledi.



Sanpur da kendilerine destek olan Vali Turan'a teşekkür etti.



- Belediye Başkanı Bulut'a ziyaret



Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, Cumhuriyet Savcısı Burak Cemre Bekdemir ile Sevil Budak Bekdemir'i makamında kabul etti.



Bulut, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, çalışmalar hakkında bilgi verdi.



Adaletin tesis edilmesinin çok önemli olduğunu vurgulayan Bulut, özveriyle çalışan tüm yargı mensuplarına teşekkür etti.



- Lale soğanı üreticileri ziyaret edildi



Vize Tarım ve Orman Müdürü Şeyda Gürsu, lale soğanı üreticilerini ziyaret etti.



Gürsu, teknik personeli ile Soğucak köyündeki üreticileri ziyaret ederek, talepleri dinledi.



İlçede lale, nergis ve sümbül soğanı üretiminin arttığını belirten Gürsu, üreticilere destek olmaya devam edeceklerini kaydetti.

