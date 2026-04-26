Kırklareli'nden kısa kısa
Vize ilçesinde yangın söndürme ve tahliye tatbikatı yapıldı.
Vize Belediyesince "İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik ve Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik" gereğince gerçekleştirilen tatbikatta, personele yangın türleri, müdahale yöntemleri ve tahliye bilgileri anlatıldı.
Atık Su Arıtma Tesisi ve Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi personeline yönelik yapılan tatbikatta, yangın söndürücülerin doğru kullanımı gösterildi.
- Tekvando turnuvası yapıldı
Lüleburgaz ilçesinde tekvando turnuvası yapıldı.
Lüleburgaz Belediyesince 35. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği kapsamında gerçekleştirilen turnuvada sporcular mücadele etti.
Turnuvanın ardından dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları verildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.