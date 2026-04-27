Kırklareli İl Encümeni Toplantısı yapıldı.



Vali Uğur Turan başkanlığında, Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda gündem maddeleri görüşüldü.



Turan, encümen üyelerine çalışmalarında başarı diledi.



- Kaymakam Özderin'den gazilere ziyaret



Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, gazileri evlerinde ziyaret etti.



Özderin, beraberindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Koray Toska, Tozaklı Köyü Muhtarı Erdinç Kılınç'la Tozaklı köyünde yaşamını sürdüren gazileri ziyarette bulundu.



Gazi Cevat Çakır ve Ali Yıldız'ı evlerinde ziyaret eden Özderin, gazilerin isteklerini dinledi.



Şehit aileleri ve gazilerle her fırsatta bir araya gelmeye özen gösterdiğini ifade eden Özderin, ziyaretlerin devam edeceğini kaydetti.



- Süne ile mücadele çalışmaları başladı



Kırklareli'nde hububatın ana zararlılarından olan süneye karşı saha kontrolleri sürüyor.



İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli, Vize ve Lüleburgaz ilçelerindeki buğday tarlalarında "kıymetlendirme sürveyi" gerçekleştirdi.



Ekipler, kışlaklardan tarlalara inen süne erginlerinin yoğunluğunu kontrol etti.



Doğal dengenin korunması adına, ilaçlama kararı verilmeden süneyle mücadelede ilaçlama yapılmaması gerektiği belirtildi.

