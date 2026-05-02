Lüleburgaz Kaymakamı Kemal Yıldız, Ramazan Yaman Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti.



Huzurevi sakinleriyle sohbet eden Yıldız, talepleri dinledi.



Yıldız, ardından huzurevi sakinleriyle birlikte bocce oynadı.



Yaşlıların sosyal hayata katılımını ve motivasyonunu artıran bu tür etkinliklerin önemli olduğunu belirten Yıldız, "Başımızın tacı büyüklerimizin her zaman yanındayız." dedi.



- Devlet korumasındaki çocuklar bir araya geldi



Kırklareli'nde devlet korumasındaki çocukların sosyal, kültürel ve sanatsal gelişimlerini desteklemek amacıyla etkinlik düzenlendi.



Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Gençlik Merkezi iş birliğinde gerçekleştirilen programda çocuklar, sanatın farklı dallarıyla buluştu.



Gençlik Merkezi'nde düzenlenen atölye çalışmalarında çocuklar, punch nakışı yaparak el becerilerini sergiledi, seramik çalışmasıyla hayal dünyalarını çamura yansıttı.







