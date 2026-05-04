Kırklareli'nden kısa kısa
Kırklareli'nde gebe okulunda nisan ayı eğitimleri tamamlandı.
Kırklareli Sağlıklı Hayat Merkezinde gerçekleştirilen eğitimde, anne adaylarına doğum öncesi hazırlık, doğum ve sonrası süreç, yeni doğan bakımı ve emzirme konularında bilgi verdi.
Eğitimin ardından anne adayları hastanedeki tramvay, doğum ve loğusa odalarını gezdi.
Eğitim sonunda anne adaylarına sertifika verildi.
Babaeski'de yağmur ve şükür duası yapıldı.
Babaeski'de yağmur ve şükür duası yapıldı.
Karahalil Belediyesince düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu, şükür namazı kılındı.
Programa AK Parti Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, Babaeski Kaymakamı Tamer Orhan ile siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
