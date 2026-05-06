Kırklareli'nden kısa kısa
Kırklareli Üniversitesinde (KLÜ) bahar şenliği "KLUFEST", 12-14 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Üniversite kampüsünde üç gün sürecek şenlik kapsamında, akademik birimler ve öğrenci kulüplerinin katılımıyla atölye çalışmaları, yarışmalar, canlı performanslar, oyunlar ve çeşitli gösteriler düzenlenecek.
Şenlikte Retrobüs konseri de düzenlenecek.
- KLÜ Rektörü Ak, ziyarette bulundu
Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hatice Özdemir'i ziyaret etti.
Özdemir, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, çalışmaları hakkında Ak'a bilgi verdi.
Ak ise üniversitenin çevre ve iklim değişikliği gibi alanlarda kurumlar arası iş birliğine her zaman açık olduğunu ve akademik destek sunmaya hazır olduklarını ifade etti.
