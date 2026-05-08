Lüleburgaz ilçesinde Trakya Lüleburgaz Hayvancılık, Tarım, Süt Ürünleri, Tohum ve Gıda Fuarı açıldı.



Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, Kapalı Pazaryeri ve Fuar Alanı'ndaki açılışta yaptığı konuşmada, tarım ve hayvancılığın stratejik öneme sahip olduğunu söyledi.



Dışa bağımlılığın azaltılması için doğru planlama yapılması gerektiğini ifade eden Gerenli, Kırklareli genelinde tarım, hayvancılık, süt ürünleri ve tıbbi aromatik bitkiler gibi sektörlerin desteklenmeye devam edeceğini kaydetti.



Programda, Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İlhami Cebelli ile Lüleburgaz Ziraat Odası Başkanı Selçuk Çamlıca da konuşma yaptı.



Konuşmaların ardından fuarın açılış kurdelesi kesildi.



Fuar, yarın akşam sona erecek.



- Atletizm Günü etkinliği düzenlendi



Lüleburgaz ilçesinde Atletizm Günü etkinliği düzenlendi.



İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile İstiklal İlkokulu koordinesinde Lüleburgaz 8 Kasım Stadı'nda gerçekleştirilen etkinliğe 550 öğrenci katıldı.



Programda öğrenciler, koşu, koordinasyon parkurları ve takım oyunlarında yeteneklerini sergiledi.



- Masa tenisi sporcusu Dinçer, Türkiye üçüncüsü oldu



Lüleburgaz Traker Spor Kulübü sporcusu Elifnaz Dinçer, Samsun’da düzenlenen masa tenisi şampiyonasında Türkiye üçüncüsü oldu.



Dinçer, 2-5 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen Yeşilay Gençler Ferdi Türkiye Şampiyonası’nda mücadele etti.



Şampiyona boyunca sergilediği yüksek performans, disiplin ve azmiyle dikkat çeken genç sporcu, kürsüye çıkarak Türkiye üçüncülüğünü elde etti.







