Kırklareli Valisi Uğur Turan, Kıbrıs Gazisi Mustafa Koçoğlu'nu makamında kabul etti.



Vali Turan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, gazi Koçoğlu ile bir süre sohbet etti.



Gazilerin vatan uğruna gösterdikleri kahramanlık ve fedakarlıkların Türk milletinin gönlünde her zaman özel bir yere sahip olduğunu ifade eden Turan, gazilerin toplumsal hafızadaki önemine değindi.



Ziyarette Koçoğlu'nun torunu Cenker Bayramoğlu da bulundu.



- Rehber öğretmenlere eğitim verildi



Kırklareli Rehberlik ve Araştırma Merkezi tarafından yürütülen "Özel Bireylerin Kariyer Yolculuğu" projesi kapsamında, rehber öğretmenlere eğitim verildi.



Öğretmenevinde düzenlenen programda, rehber öğretmenlere "Kariyer Danışmanlığında Aile Yaklaşımları ve Kuramsal Temeller" konulu sunum yapıldı.



Eğitimin ardından İl Milli Eğitim Müdürü Murat Altınöz, katılımcılara sertifikalarını verdi.



Altınöz, özel gereksinimli bireylerin geleceğe hazırlanmasında bu tür projelerin önemine dikkat çekerek, tüm öğretmenlere çalışmalarında başarılar diledi.







