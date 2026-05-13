Lüleburgaz ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Okul Sporları Genç Kızlar Voleybol turnuvası düzenlendi.





Lüleburgaz Spor Salonu'nda düzenlenen müsabakanın finalinde Ramazan Yaman Fen Lisesi ile Lüleburgaz Lisesi karşılaştı.





Rakibini 3-1'lik skorla yenen Lüleburgaz Lisesi şampiyon oldu.





- Zabıta ekiplerinden kaldırım denetimi



Lüleburgaz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yaya geçişlerini zorlaştıran ve şehir estetiğini bozan kaldırım işgallerine yönelik denetim gerçekleştirdi.



Kaldırım ve yol üzerlerini duba, reklam panoları ve çeşitli materyallerle kapatarak kamu kullanımını engelleyen işletmelere uyarıda bulunan ekipler, kurallara aykırı materyallere el koydu.



Lüleburgaz Belediyesinden yapılan açıklamada, vatandaşların kaldırımları güvenli ve rahat bir şekilde kullanabilmeleri için denetimlerin kent genelinde süreceği belirtildi.



- TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı





Lüleburgaz Şaban Öğünç Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı.





Açılış törenine Lüleburgaz Kaymakamı Kemal Yıldız, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Hilmi Çınar ve Atilla Arabacı katıldı.





Protokol üyeleri, öğrencilerin danışman öğretmenleri rehberliğinde hazırladığı stantları gezerek projeler hakkında bilgi aldı.





Fuar, 14 Mayıs Perşembe gününe kadar ziyaret edilebilecek.







