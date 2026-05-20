Vize Kaymakamı Kemal Balaban gazi Mustafa Bozkurt'u ziyaret etti.



Kaymakam Balaban ve eşi Derya Balaban, Evrenli Köyünde yaşamını sürdüren gazi Mustafa Bozkurt ve ailesini evlerinde ziyarette bulundu.



Ailenin isteklerini dinleyen Balaban, devletin Türk milletinin emaneti olan şehit aileleri ve gazilerin her zaman yanında olduğunu belirtti.



- Yağmur ve şükür duası



Pınarhisar'da yağmur ve şükür duası yapıldı.



Osmancık köyünde gerçekleştirilen programda, Kur'an-ı Kerim okundu, şükür namazı kılındı.



Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, programda, edilen duaların ve kılınan namazların kabul olmasını diledi.



Yağmur ve şükür dualarına katılımların önemli olduğunu ifade eden Özderin, programa katılanlara teşekkür etti.



Programda vatandaşlara pilav ve ayran ikramında bulunuldu.



- Eğitim faaliyetleri değerlendirildi



Vize Milli Eğitim Müdürlüğünce eğitim faaliyetleri değerlendirme toplantısı yapıldı.



İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir başkanlığında, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya okul müdürleri katıldı.



Toplantıda yürütülen projeler, akademik başarı çalışmaları, sosyal-kültürel etkinlikler, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında yapılan çalışmalar ile okulların ihtiyaçları görüşüldü.

