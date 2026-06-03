AK Parti Merkez ilçe Başkanlığı Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı.



Merkez İlçe Başkanı Bahadır Kovankaya başkanlığında, parti binasında gerçekleştirilen toplantıya, İnece Belediye Başkanı İlhan Arı ile parti teşkilatı katıldı.



Toplantıda, merkez ilçe başkanlığı çalışmaları değerlendirilip, yapılacak çalışmalar planlandı.



Kovankaya, konuşmasında, güçlü birlik beraberlik ruhu içerisinde çalışmalar yürüttüklerini belirtti.



- Sinema ve gösteri sanatları istatistikleri yayımlandı



Trakya'da sinema salonları sayısı 70'e yükseldi.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2025 yılı sinema ve gösteri sanatları istatistiklerini yayımladı.



Buna göre geçen yıl en çok sinema salonu 38 ile Tekirdağ'da da bulunuyor.



Edirne'de sinema salonu 21, Kırklareli'nde ise 11'e ulaştı.

