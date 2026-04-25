        Kırklareli'nin "Sultanları" gündelik yaşamın stresini sahada atıyor

        ÖZGÜN TİRAN - Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde farklı meslek gruplarından kadınlar, kurdukları voleybol takımıyla hem iş stresini atıyor hem de sağlıklı yaşama dikkat çekiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2026 - 12:25 Güncelleme:
        İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Adnan Tayfun’un öncülüğünde bir araya gelen kadınlar, "Pavlinin Sultanları" voleybol takımını kurdu.

        Öğretmen, hemşire, bankacı ve esnaflardan oluşan grup, haftanın belirli günlerinde mesai bitiminin ardından spor salonunda buluşuyor.

        Kadınlar, antrenör eşliğinde çalışmalarını sürdürürken, kurdukları voleybol takımı sayesinde iş stresinden uzaklaşıyor, hem zinde kalıyor hem de çocuklarını spora teşvik ediyor.

        "Pavlinin Sultanları", bugüne kadar 7 müsabakaya katıldı ve çeşitli dereceler elde etti.




        - Aslı Hoşgör: "Biz çok mutluyuz"

        Takımın kurulmasına öncülük eden memur Aslı Hoşgör, AA muhabirine yaptığı açıklamada, spor sayesinde zinde kaldıklarını ve fiziksel aktiviteye dikkat çektiklerini söyledi.

        Takımı kısa sürede kurduklarını ve 4 gün içinde ilk karşılaşmaya çıktıklarını ifade eden Hoşgör, antrenmanlara severek katıldıklarını belirtti.

        Spor yaparak fazla kilolardan kurtulduklarını anlatan Hoşgör, çocuklara da örnek olduklarını kaydetti.

        Tüm vatandaşları spor yapmaya davet eden Hoşgör, "Tabii daha da büyümek isteriz. Bundan sonra katıldığımız müsabakalarda birincilikler elde etmek istiyoruz. Takımda 12 kişiyiz. Haftanın 2 günü çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Biz çok mutluyuz." dedi.

        Almanca öğretmeni Feyzan Günaçtı da 4 yıldır ilçede görev yaptığını belirterek, spor sayesinde kadınlarla bir araya geldiğini ifade etti.

        Kadınlar tarafından böyle bir takım kurulacağını duyduğunda çok heyecanlandığını dile getiren Günaçtı, antrenman günlerinde ayrıca mutlu olduklarını vurguladı.

        Günaçtı, takım sayesinde kentin farklı ilçelerinde düzenlenen faaliyetlere katıldıklarını sözlerine ekledi.




        - Rüya Rahime Çay: "Spor bizim enerjimize enerji katıyor"

        Rüya Rahime Çay ise sporun insan sağlığına faydasını çok iyi anladığını söyledi.

        Antrenmanlara koşarak geldiğini anlatan Çay, "Spor bizim enerjimize enerji katıyor. Bizim için hem bir motivasyon kaynağı oluyor hem de stresimizi atıyoruz. Günün stresini burada atıyoruz. Gayet de güzel eğleniyoruz." dedi.

        Spor sayesinde hayata bakış açısının değiştiğini vurgulayan Çay, çocuklara da güzel örnek olmanın gururunu yaşadığını dile getirdi.

        Öğretmen Sinem Akbaş da topluma örnek olmak amacıyla voleybol takımı kurduklarını anlattı.

        Spor sayesinde ilçenin adını duyurduklarını ifade eden Akbaş, "Biz kadınlar olarak her şeyi başarabiliriz. Bölge şampiyonluğu hedefliyoruz. Biz çalışmaya başlayınca çocuklarımız da heveslendi. Basketbol ve voleybol oynayan çocuklarımızın sayısı arttı." diye konuştu.

        Sporla birlikte yaşam kalitelerinin arttığını anlatan Akbaş, sosyalleştiklerini de dile getirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        2 hastane çalışanı gözaltında
        2 hastane çalışanı gözaltında
        Pendik'te binlerce silah parçası bulundu
        Pendik'te binlerce silah parçası bulundu
        75 ilde 638 faili meçhul incelemeye alındı
        75 ilde 638 faili meçhul incelemeye alındı
        100 bin sosyal konut kuraları bugün çekiliyor
        100 bin sosyal konut kuraları bugün çekiliyor
        Özbek'ten TFF'ye Yasin Kol tepkisi!
        Özbek'ten TFF'ye Yasin Kol tepkisi!
        ABD ve İran heyeti İslamabad'da
        ABD ve İran heyeti İslamabad'da
        Aslantepe'de F.Bahçe üstün!
        Aslantepe'de F.Bahçe üstün!
        İlçe başkanı bıyıklarıyla gündem oldu!
        İlçe başkanı bıyıklarıyla gündem oldu!
        Derbide gözler kalecilerde!
        Derbide gözler kalecilerde!
        "Açlıktan ağladım"
        "Açlıktan ağladım"
        "Sıkıntılar aşk özelinde işlendi"
        "Sıkıntılar aşk özelinde işlendi"
        Laptopların üzerindeki etiketler ne işe yarıyor?
        Laptopların üzerindeki etiketler ne işe yarıyor?
        Japonya'da 400 yıllık gelenek!
        Japonya'da 400 yıllık gelenek!
        "Kahraman" olacaktı, mahkum oldu!
        "Kahraman" olacaktı, mahkum oldu!
        Derbide ligin en golcü iki takımı karşılaşacak!
        Derbide ligin en golcü iki takımı karşılaşacak!
        Mr. Beast'in sesi Sait Çataldaş: Şanslı bir azınlıktanım
        Mr. Beast'in sesi Sait Çataldaş: Şanslı bir azınlıktanım
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Bu kadınlara neredeyse herkes hayran!
        Bu kadınlara neredeyse herkes hayran!
        "Kendisini cesur buluyorum"
        "Kendisini cesur buluyorum"
        Ekran bağımlılığı alarmı! Kritik 2025 yılı uyarısı!
        Ekran bağımlılığı alarmı! Kritik 2025 yılı uyarısı!

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nde çevreci öğrenciler sahilde temizlik yaptı
        Kırklareli'nde çevreci öğrenciler sahilde temizlik yaptı
        Kırklareli'nde kanola tarlaları sarıya büründü
        Kırklareli'nde kanola tarlaları sarıya büründü
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Edirne ve Kırklareli'nde 16 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne ve Kırklareli'nde 16 düzensiz göçmen yakalandı
        KLÜ Genel Sekreteri Şimşek'e ziyaret
        KLÜ Genel Sekreteri Şimşek'e ziyaret
        Vize'de yangın ve tahliye tatbikatı
        Vize'de yangın ve tahliye tatbikatı