        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri KLÜ'de "60+ Tazelenme Üniversitesi"nin akademik yılı kapanışı yapıldı

        Kırklareli Üniversitesi bünyesinde kurulan, 60 yaş ve üstü bireylerin kültür, sanat ve spor faaliyetleriyle sosyalleşmesini amaçlayan "60+ Tazelenme Üniversitesi"nin akademik yılı kapanış töreni gerçekleştirildi.

        Giriş: 18.05.2026 - 16:13 Güncelleme:
        Kayalı Kampüsü 3. Merkezi Derslik Prof. Dr. Mustafa Aykaç Konferans Salonu’nda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.


        Programda, yaşlılardan oluşan "Ritmin Yaşı Yok" korosu Trakya’ya özgü türküleri seslendirdi.


        Koro üyelerinin performansı katılımcılardan ilgi gördü.


        KLÜ Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak, konuşmasında "60+ Tazelenme Üniversitesi"nin akademik yılını tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.


        Hayat boyu öğrenmenin önemine dikkati çeken Ak, öğrenme, üretme ve paylaşma isteğinin yaşamın her döneminde sürdüğünü ifade etti.


        Kırklareli Üniversitesinin toplumla bütünleşen ve her yaştan bireyin gelişimine katkı sunan bir eğitim kurumu olduğunu belirten Ak, şunları kaydetti:


        "60+ Tazelenme Üniversitesi de bu anlayışın en güzel örneklerinden biridir. Program süresince kıymetli büyüklerimiz kampüs yaşamına aktif şekilde katılmış, gençlerle aynı ortamı paylaşmış, yeni bilgiler edinmiş ve üniversite kültürünü birlikte yaşama fırsatı bulmuştur. Bu süreç, kuşaklar arasında güçlü bağların kurulmasına ve karşılıklı deneyim paylaşımının artmasına önemli katkılar sağlamıştır."


        Tazelenme Üniversitesi Kurucu Koordinatörü Doç. Dr. Yeliz Mercan da eğitimlere katılan 32 yaşlı ile gönüllü öğrencilere teşekkür etti.


        Törende ayrıca, Dr. Ezgi Zengin Demirbilek tarafından hazırlanan kısa video gösterimi sunuldu.


        Program sonunda "60+ Tazelenme Üniversitesi"ne katılan yaşlılar ile projede görev alan akademik personele teşekkür belgeleri verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İsrail, Sumud Filosuna saldırdı
        İsrail ordusundan tarihinin "en yüksek bütçe" talebi
        Trump'tan İran'a: Anlaşmayı imzalamak için can atıyorlar
        Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi sona erdi!
        Çağla Tuğaltay cinayetinde sıcak gelişme! 26 yıl sonra ilk mezar açıldı!
        Trump'tan Tahran'a yeni tehdit
        Altında yükseliş beklemeye devam ediyor
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        Tokat'ta 70 ev tahliye edildi!
        F.Bahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu!
        2 kardeşi ve 1 akrabası öldü... Su kuyusuna ilk inen ağabey faciayı anlattı!
        Mourinho geri dönüyor! Anlaşma sağlandı
        Kırmızı halıda Bella Hadid şov!
        Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı
        Eurovision şampiyonu Türk gelini çıktı
        Sürpriz aşk
        'Dünyanın en güzel kadını' atışması
        Türk bilim insanının araştırması yeni tedavi yöntemlerine ışık tutuyor
        "Yeni yol haritasına ihtiyaç var"
        Kırklareli Valisi Turan'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayram...
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nde "Gençlik ve Spor Şenliği" yapıldı
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Baharın en renkli geleneği: Hıdırellez şenliklerinde yüzlerce kişi buluştu
        Kırklareli'nden kısa kısa
