Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri Pomakların bahar geleneği "Kupriva" sofralarda yaşatılıyor

        ÖZGÜN TİRAN - Kırklareli'nin Balkan mutfağına özgü lezzetlerinden "Kupriva" unutulmaya yüz tutsa da Pomakların yaşadığı köylerde geleneksel yöntemlerle yaşatılmaya devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2026 - 11:13 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bahar aylarında filizlenen ısırgan otuyla hazırlanan Kupriva, bölgenin zengin mutfak kültürünün önemli örnekleri arasında yer alıyor.

        Nisan ve mayıs aylarında toplanan ısırgan otları, hem lezzeti hem de şifalı özelliğiyle dikkati çekiyor.

        Pomak kültüründe yalnızca bir yemek olmanın ötesinde baharın gelişini simgeleyen bir ritüel olarak kabul edilen Kupriva, zahmetli toplama süreciyle öne çıkıyor.

        Yakıcı özelliği nedeniyle dikkatle toplanan ısırgan otları, genellikle imece usulüyle bir araya gelen köylü kadınlar tarafından dere kenarlarından toplanıyor.

        Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesine bağlı Kuştepe köyünde kadınlar, en taze filizleri bulmak için yoğun çaba harcıyor.

        Toplanan ısırganlar özenle temizlenip diğer otlardan ayrılıyor. Hazırlık aşamasında ısırgan otu önce sıcak suda haşlanarak yumuşatılıyor.

        Ardından tereyağında kavrulan soğan, kuru biber ve salçayla birleştirilerek pişiriliyor. Un ilavesiyle kıvam verilen yemek, yoğun bir püre haline getirilerek sofralara sunuluyor.

        Kupriva'nın vazgeçilmez eşlikçisi ise toprak fırınlarda pişirilen ekşi mayalı köy ekmeği oluyor.

        Yemek, köy halkının bir araya geldiği sofralarda tüketiliyor.

        - "Bunu yılda 2 ya da 3 defa mutlaka yemeğe özen gösteririz"

        Kuştepe köyünde yaşayan Gülşen Gürses, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kupriva'nın Pomakların severek tükettiği bir yemek olduğunu söyledi.

        Kupriva'nın yapılışının çok zor olduğunu ifade eden Gürses, çünkü ısırgan otunun toplanmasının meşakkatli olduğunu belirtti.

        Isırganın köy halkı tarafından imece usulü toplandığını dile getiren Gürses, bu yemeğin aynı zamanda baharın gelişini simgelediğini anlattı.

        Kupriva'nın çok lezzetli bir yemek olduğunu belirten Gürses, "Bunu yılda 2 ya da 3 defa mutlaka yemeye özen gösteririz. Bunun hem lezzetine hem şifasına hem baharla bize doğanın bahşettiği bir nimet olduğuna inanarak, tam da bu zamanlarda toplarız. Çıkarız böyle dere boylarına, biz onların yerlerini de biliriz. Biz Pomakların geleneksel yemeğidir, geleneksel de aktivitesidir. Böyle salınırız doğaya, geze geze, sohbet ede ede yemeğimizi doğadan toplamaya devam ediyoruz hala." diye konuştu.

        Köy sakinlerinden 85 yaşındaki Bedriye Fırtın ise yemeğin yapılışını annesinden öğrendiğini belirtti.

        Yemeğin çok lezzetli olduğunu ifade eden Fırtın, Kupriva'nın şifa kaynağı olduğunu sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail'den Sumud Filosu'na müdahale
        Dışişleri Bakanlığı: Sumud'a saldırı korsanlık eylemidir
        Muğla'da iki kadının katili yakalanacağını anlayınca kendini vurdu!
        ABD'de gergin 'İran' oturumu
        Damat kaynanasını ahırda öldürdü!
        Trump'ın Kral Charles için verdiği yemek ne anlatıyor?
        5 yaşındaydı, köpek saldırısında öldü
        Torreira'dan ayrılık iddialarına nokta!
        Yeni teşhis ve tedaviler ile beynimiz her yönden kuşatıldı
        "F.Bahçe'de gerçekler çok farklıydı"
        Ölümü sonrası iki isteğini açıkladı
        OPEC için sonun başlangıcı mı?
        Trump'tan Almanya'daki asker sayısını azaltma tehdidi
        Yenilenmiş ürünlerde dijital kimlik zorunlu
        "Söylediklerim yanlış anlaşıldı"
        Brent petrolün fiyatı 120 doları aştı
        Suudi Arabistan'da Merih-Ronaldo gerilimi!
        Satılan en garip 12 ünlü eşyası
        Kilise tarihinin en karanlık olayı
        Bakan Işıkhan'dan bayram ikramiyesi açıklaması
