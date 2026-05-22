Şarkıcı Derya Uluğ, Kırklareli'nde konser verdi

Uluslararası Kırklareli Karagöz Kültür Sanat ve Kakava Festivali ile Yaşayan Miras Şöleni kapsamında Şarkıcı Derya Uluğ konser verdi.



Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kırklareli Belediyesince Millet Bahçesi'nde düzenlenen etkinlikte Uluğ, sevilen şarkılarını seslendirdi.



Vatandaşlar, zaman zaman şarkılara eşlik edip, dans etti.



Yaklaşık 1 saat sahnede kalan Uluğ, izleyenlere keyifli anlar yaşattı.



Konserin ardından Belediye Başkanı Derya Bulut, şarkıcıya plaket takdim etti.







