Şarkıcı Eypio, Kırklareli'nde konser verdi

Kırklareli'nde Gençlik Haftası kapsamında rap şarkıcısı Eypio​​​​​​​ sahne aldı. Kırklareli Belediyesince Millet Bahçesi'nde düzenlenen etkinlikte Eypio, sevilen şarkılarını seslendirdi. Vatandaşlar, zaman zaman şarkılara eşlik edip, dans etti. Yaklaşık 1 saat sahnede kalan Eypio, izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Konserin ardından Belediye Başkan Vekili Burak Süzülmüş, şarkıcıya plaket takdim etti.

