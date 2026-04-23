        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri Trakya'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenlerle kutlandı

        Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.

        Giriş: 23.04.2026 - 13:03 Güncelleme:
        Edirne'deki tören, temsili olarak Valilik makamına oturacak Kırkpınar Ağası Alper Yazoğlu Ortaokulu öğrencisi Ada Dedeman'ın Vali Yunus Sezer'i ziyaretiyle başladı.

        Temsili olarak Valilik koltuğuna oturan Dedeman, tüm dünya çocuklarına armağan edilen bayramın kutlu olmasını diledi.

        Çocukların güvenli oyun oynayabileceği yeşil alanların artırılmasını isteyen Dedeman, talebini telefonla aradığı Belediye Başkanı Filiz Gencan'a iletti.

        Dedeman, daha sonra telefonla görüştüğü İl Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan'dan okul çıkışlarında yaşanan trafik yoğunluğunun azaltılmasını istedi.

        Ayhan da "Emir anlaşıldı Sayın Valim, çalışma derhal başlatılacaktır." diyerek talimatı yerine getireceklerini ifade etti.

        Kutlamalar, daha sonra Atatürk Anıtı'nda sürdü.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu ve öğrenciler anıta çelenk sundu.

        Alireisoğlu, burada yaptığı konuşmada, 23 Nisan'ın yalnızca bir bayram değil, milletin en zor zamanlarında ortaya koyduğu iradenin ve derin güvenin ifadesi olduğunu söyledi.

        Çocukların sevgi, ilgi ve milli değerlerle yetiştirilmesinin önemine değinen Alireisoğlu, tüm çocukların bayramını kutladı.

        - Kırklareli

        Kırklareli'nde Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törende İl Milli Eğitim Müdürü Murat Altınöz tarafından anıta çelenk sunuldu.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Vali Uğur Turan, makamını temsili olarak İstiklal Ortaokulu öğrencileri Ada Buluk ve Ata Kemal Çoban'a devretti.

        Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda devam eden törende Altınöz, 23 Nisan 1920’nin bağımsızlık ve demokrasi açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

        Programda öğrenciler şiirler okudu, çeşitli gösteriler sundu.

        Tören, resim ve şiir yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

        Törene, Belediye Başkanı Derya Bulut, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdal Köse, Cumhuriyet Başsavcısı Levent Özkan Taşkoparan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yusuf Eskitürk, İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

        - Tekirdağ

        Tekirdağ'da tören, Valilik önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Program, Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinliklerle devam etti.

        İl Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol, konuşmasında, Kahramanmaraş'ta hayatını kaybeden öğretmen ve öğrencilerin yakınlarına başsağlığı diledi.

        Eğitimin yalnızca akademik gelişimle sınırlı olmadığını belirten Yeniyol, çocukların değerler ve sorumluluk bilinciyle yetiştirilmesinin önemine değindi.

        Konuşmaların ardından 23 Nisan kapsamında düzenlenen turnuvalarda dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

        Ödül törenine, Vali Recep Soytürk, Garnizon Komutanı Aytuğ Yörüyüş, Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Şenol ve Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Mümin Şahin katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

