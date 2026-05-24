Trakya'da 9 bin 25 daireye yapı ruhsatı verildi
Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da yılın ilk çeyreğinde 9 bin 25 daireye yapı ruhsatı verildi.
Giriş: 24.05.2026 - 10:40 Güncelleme:
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı ocak, şubat ve mart aylarına ilişkin yapı izin istatistiklerini açıkladı.
Buna göre belirtilen dönemde Trakya'da en çok yapı ruhsatı verilen il Tekirdağ oldu.
Tekirdağ'da 7 bin 85 daireye yapı ruhsat verilirken, Edirne'de 1136, Kırklareli'nde ise 804 daireye yapı ruhsatı verildi.
