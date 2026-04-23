Trakya'da geçen ay 3 bin 922 konut satıldı

Trakya'da mart ayında 3 bin 922 konutun satışı gerçekleştirildi.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mart ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.



Trakya'da en çok konutun satıldığı il Tekirdağ oldu.



Tekirdağ'da 2 bin 860, Edirne'de 540, Kırklareli'nde ise 522 konutun satışı gerçekleşti.

