Trakya'da geçen ay 3 bin 922 konut satıldı
Trakya'da mart ayında 3 bin 922 konutun satışı gerçekleştirildi.
Giriş: 23.04.2026 - 18:05
Trakya'da mart ayında 3 bin 922 konutun satışı gerçekleştirildi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mart ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.
Trakya'da en çok konutun satıldığı il Tekirdağ oldu.
Tekirdağ'da 2 bin 860, Edirne'de 540, Kırklareli'nde ise 522 konutun satışı gerçekleşti.
