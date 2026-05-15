Trakya'da geçen ay 4 bin 375 konut satıldı

Trakya'da nisan ayında 4 bin 375 konutun satışı gerçekleştirildi.
Giriş: 15.05.2026 - 08:51
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) nisan ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.
Trakya'da en çok konutun satıldığı il Tekirdağ oldu.
Tekirdağ'da 3 bin 215, Kırklareli'nde 592, Edirne'de ise 568 konutun satışı gerçekleşti.
