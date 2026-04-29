Trakya'da kanola ve buğday tarlaları agro turizmi canlandırıyor

ÖZGÜN TİRAN - Trakya'da sarıya boyanan kanola tarlaları, yeşeren buğday arazileri ve çiçek açan meyve bahçeleri, bölgenin agro turizm potansiyeline katkı sağlıyor.



Doğası, tarihi ve gastronomisiyle öne çıkan Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ, son yıllarda tarım turizmiyle de dikkati çekiyor. Bölgede "sarı gelin" olarak adlandırılan kanola tarlaları ile buğdayın yeşil tonlarının oluşturduğu manzara, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.



İstanbul gibi metropollere yakınlığıyla avantaj sağlayan Trakya, özellikle doğa fotoğrafçılarının uğrak noktası haline geldi.



Türkiye'nin farklı kentlerinden gelen fotoğraf tutkunları, altın sarısı kanola tarlalarını görüntülemek için bölgeye akın ediyor.



Gün doğumu ve batımı saatlerinde farklı bir görünüme bürünen tarlalar, profesyonel fotoğrafçılar tarafından "doğal stüdyo" olarak kullanılıyor.



Ziyaretçiler, bu alanlarda vakit geçirirken bölgedeki tarımsal üretimin turizmle birleşmesi yerel ekonomiye de katkı sunuyor.



Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesine bağlı Kuştepe köyünde faaliyet gösteren Pavli Atölye tarafından agro turizmine yönelik etkinlikler düzenleniyor.



Etkinliklere katılan fotoğraf sanatçıları, çektikleri karelerle bölgenin tanıtımına katkı sağlıyor.



Pavli Atölye Sanat Yönetmeni Gülşen Gürses, AA muhabirine, baharın gelişiyle tarım alanlarının renk cümbüşüne dönüştüğünü söyledi.



Trakya’nın agro turizm açısından önemli bir dönemden geçtiğini belirten Gürses, tarım alanlarında fotoğraf tutkunlarına yönelik etkinlikler düzenlediklerini ifade etti.



Gürses, etkinliklere köylü kadınlar ve gençlerin de katıldığını belirterek, şunları kaydetti:



"Trakya güzel topraklar, herkesi Trakya’mıza bekliyoruz. Şu an Trakya tam fotoğrafa uygun bir zaman diliminde. Buğdaylarımız başak öncesi dönemde, kanolalar açmaya başladı. Ardından buğday başakları çıkacak. Ayçiçeklerimiz ekilmeye başladı. Çimenler her yerde, papatyalar açıyor. Baharın tüm renklerini bir arada görmek mümkün."



Gürses, düzenledikleri etkinliklere yurt içi ve yurt dışından katılım olduğunu dile getirdi.



- "Trakya’ya geldiğimde kendimi daha özgür hissediyorum"



Kocaeli'den gelen fotoğraf sanatçısı Hüseyin Tuna Ay da Trakya'nın doğasına hayran kaldığını ifade etti.



Bölgeye birçok kez geldiğini belirten Ay, "Her fotoğrafçının buraya gelip, bu havayı tatması gerekiyor diye düşünüyorum. Burada olmaktan mutluyuz. Cennetin doğadaki bir köşesine gelmiş gibi hissediyorum. Doğası, insanı ve havasıyla çok güzel bir yer." dedi.



Fotoğraf sanatçısı Gürcan Hacıoğlu ise Trakya'nın bu dönemde sunduğu renk çeşitliliğini fotoğraflamak için yoğun çaba gösterdiklerini söyledi.



İstanbul'dan gelen Banu Tubeler de Trakya’nın doğasının kendisini dinlendirdiğini belirterek, "Trakya’ya geldiğimde kendimi daha özgür hissediyorum. İstanbul’da bu havayı soluyamıyoruz. Burada nefes aldığımızı hissediyoruz." ifadelerini kullandı.



Tubeler, bölgede geçirdikleri zamanın kendileri için unutulmaz anılar oluşturduğunu da sözlerine ekledi.



